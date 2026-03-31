Localizan sin vida a exfuncionario de investigación e inteligencia del INM en Edomex

Ángel Rodolfo Uribe fue director General del Centro de Prevención del Delito en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad de 2013 a 2015, hoy fue localizado sin vida en Toluca.

El hallazgo en Toluca de un exfuncionario generó movilización de autoridades luego de que fuera localizado sin vida al interior de una camioneta en la delegación de San Diego de los Padres Otzacatipan.

Ángel Rodolfo Uribe fue localizado en una camioneta Jeep, que fue abandonada en la calle Revolución, en dicha comunidad del municipio de Toluca. El masculino presentó un impacto de arma de fuego en la cabeza.

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Investigación en curso

Las autoridades ya investigan si la lesión fue autoprovocada o resultado de un hecho delictivo, sin que hasta el momento se haya determinado una línea concluyente sobre lo ocurrido.

Elementos de la Guardia Nacional, así como de la Policía Estatal y de Toluca, acudieron al sitio y abanderaron la zona para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

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Sin detenidos y antecedentes

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este hecho, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

Ángel Rodolfo Uribe se desempeñó como Jefe de Unidad de Investigaciones e Inteligencia en Protocolos de Seguridad Nacional en el INM de 2008 a 2010; Director General del Centro de Prevención del Delito en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad de 2013 a 2015; y como Director General de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México de 2010 a 2013.

El hallazgo en Toluca permanece bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes para determinar responsabilidades.

ahz.