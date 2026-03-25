Desapariciones en EdoMex: Activan Alerta Odisea y Alba por tres adolescentes de 15 años

La desaparición de tres adolescentes en el Estado de México ha encendido las alertas en las últimas horas, luego de que autoridades activaran protocolos de búsqueda para su pronta localización.

Se trata de América Noemí Morales Vilchis, Melani Licona Torales y Melani Maritza Amador Nieto, todas de 15 años, cuyos casos ya son investigados bajo mecanismos oficiales como la Alerta Odisea y el Protocolo Alba.

¿Quiénes son las adolescentes desaparecidas?

De acuerdo con autoridades del Edomex, las tres jóvenes fueron vistas por última vez en distintos puntos durante marzo:

América Noemí Morales Vilchis y Melani Licona Torales desaparecieron en el poblado de Cacalomacán, en Toluca, mientras que Melani Maritza Amador Nieto fue vista por última vez en la colonia Porvenir, en Nezahualcóyotl. Las fichas de búsqueda ya fueron difundidas con sus características físicas, vestimenta y señas particulares para facilitar su identificación.

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¿Dónde desaparecieron y qué se sabe de los tres casos?

Las desapariciones ocurrieron en dos municipios del Estado de México:

Toluca

Nezahualcóyotl

Autoridades señalaron que los casos se reportaron entre el 19 y 20 de marzo de 2026, por lo que las búsquedas se activaron de inmediato ante el posible riesgo en el que podrían encontrarse.

Activan Alerta Odisea y Protocolo Alba, por desaparición de adolescentes en el EdoMex

Ante la desaparición de menores de edad, las autoridades implementaron distintos mecanismos de búsqueda.

La Alerta Odisea se activa en el Estado de México para localizar personas desaparecidas, mientras que el Protocolo Alba se enfoca en la búsqueda urgente de mujeres y niñas. Estos mecanismos implican la difusión inmediata de fichas, coordinación entre instituciones y solicitud de apoyo ciudadano.

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¿Qué es la Alerta Odisea?

La Alerta Odisea es un mecanismo que se activa en el Estado de México cuando una persona es reportada como desaparecida o no localizada. La emite la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y sirve para:

Difundir fichas de búsqueda con foto y datos

Alertar a autoridades de distintos municipios

Pedir apoyo inmediato a la ciudadanía

No es exclusiva para mujeres o menores, aplica para cualquier persona desaparecida.

¿Qué es el Protocolo Alba?

El Protocolo Alba es un mecanismo especializado para la búsqueda urgente de mujeres y niñas desaparecidas. También es activado por autoridades como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y se enfoca en:

Actuar de inmediato (sin esperar 24 o 72 horas)

Coordinar policías, fiscalías y otras instituciones

Considerar el riesgo de violencia de género

Es más específico y urgente porque reconoce que las mujeres pueden estar en mayor riesgo.