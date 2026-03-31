Vinculan a proceso al “Comandante Galindo” por secuestro exprés

Ramiro Ulises "N" fue vinculado a proceso por el delito de secuestro exprés, las autoridades llaman a la ciudadanía a denunciar algún otro ilícito perpetrado por el detenido.

Por el delito de secuestro exprés Ramiro Ulises “N”, alias “Comandante Galindo”, fue vinculado a proceso luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditara su presunta participación en este ilícito con fines de extorsión.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Justicia mexiquense, en diciembre de 2025, en Otumba, la víctima, aparentemente fue interceptada en una gasolinera por el investigado y tres sujetos más, quienes, portando armas de fuego se ostentaron como integrantes de una célula de un grupo criminal con orígenes en Jalisco.

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Privación de la libertad y amenazas

Luego de amenazarla, la víctima fue privada de la libertad y trasladada a otro municipio del Oriente de la entidad, donde le habrían exigido trasladar narcóticos a Tijuana y Baja California, ya que, en caso de no acceder, atentarían contra su vida y la de sus familiares.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada en el municipio de Malinalco en una acción coordinada entre autoridades federales y estatales.

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Detención y proceso judicial

Este sujeto era considerado jefe regional de una célula de un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco, cuya zona de operación se concentraba en municipios como San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Temascalapa y Otumba, y que estaría relacionada con delitos de alto impacto como homicidio, privación de la libertad, trata de personas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos y delitos contra la salud.

Con el fin de tratar de evadir la acción de la justicia, alias “Comandante Galindo” habría cambiado su domicilio del Oriente del Estado de México hacia el municipio de Malinalco, desde donde presuntamente ordenaba actividades ilícitas.

Una vez detenido, fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, en donde una Autoridad Judicial determinó vincularlo a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés, imponiéndole prisión preventiva y fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las autoridades, Ramiro Ulises “N” debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario, para lo cual resulta importante la participación ciudadana para lo cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, así como la aplicación FGJE para que las personas afectadas por otros hechos delictivos ejecutados por el presunto secuestrador, realicen la denuncia correspondiente.

ahz.