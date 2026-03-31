Beso en la mano podría ser agresión sexual en España: esto dice la nueva decisión del Tribunal Supremo

Mx - Besar la mano, puede ser agresión sexual si no hay consentimiento en España / ljubaphoto

Un gesto que durante años fue visto como una muestra de cortesía ahora está en el centro del debate legal en Europa. En España, el Tribunal Supremo determinó que un beso en la mano puede ser considerado agresión sexual si no existe consentimiento y hay una connotación sexual.

La resolución ha generado conversación a nivel internacional, ya que redefine los límites del contacto físico en espacios públicos y privados.

¿Por qué un beso en la mano puede ser agresión sexual?

El fallo del Tribunal Supremo de España establece que cualquier contacto físico con intención o connotación sexual sin consentimiento puede constituir una agresión sexual, sin importar si hay violencia o no.

Esto incluye acciones que antes podían considerarse menores, como tomar la mano de una persona y besarla, siempre que exista un contexto que vulnere su libertad sexual. En el caso analizado, el agresor besó la mano de una mujer sin su consentimiento mientras le hacía insinuaciones, lo que fue clave para que el acto fuera considerado delito.

La sentencia confirmó una multa de aproximadamente 1,620 euros por un delito de agresión sexual en su modalidad atenuada.

Aunque no se trató de un caso de violencia grave, el tribunal dejó claro que el elemento central es la falta de consentimiento, no la intensidad del acto.

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¿Por qué se considera agresión sexual?

Este criterio se basa en la legislación conocida como la ley del “solo sí es sí”, que establece que todo acto de carácter sexual sin consentimiento es considerado agresión sexual.

Esto significa que ya no es necesario demostrar violencia o intimidación para que exista delito, lo que amplía la protección a las víctimas. Más allá de lo jurídico, esta resolución refleja un cambio profundo en la forma en que se entiende el consentimiento en la sociedad.

Actos que antes podían considerarse “normales” o incluso tradicionales ahora son analizados desde una perspectiva de respeto a la autonomía personal. Esto obliga a replantear conductas cotidianas y pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿hasta dónde llega el consentimiento en las interacciones sociales?