Día Naranja: cifras oficiales de violencia contra mujeres y niñas en México

Cada 25 de mes se conmemora el Día Naranja, una iniciativa internacional que busca mantener en la conversación pública la urgencia de erradicar la violencia contra mujeres y niñas. La fecha forma parte de la campaña impulsada por ONU Mujeres dentro del sistema de Naciones Unidas, con la intención de que el tema no se limite al 25 de noviembre, sino que tenga seguimiento permanente.

En México, la conmemoración suele traducirse en mensajes institucionales, edificios iluminados y compromisos reiterados. Pero cuando se revisan los datos oficiales de 2025, el contraste es incómodo, las cifras no reflejan una disminución estructural del problema. Al contrario, muestran que la violencia sigue siendo una constante que atraviesa hogares, calles y comunidades enteras.

Si el Día Naranja es para hacer corte de caja, este 25 de febrero las estadísticas obligan a mirar la realidad tal cual como está.

Más de 377 mil casos registrados en 2025

De acuerdo con datos oficiales publicados en el Diario Oficial de la Federación, con base en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), de enero a septiembre de 2025 se registraron más de 377 mil casos de violencia contra mujeres en México.

El 88.4 por ciento de los casos ocurrió en el ámbito familiar y la violencia psicológica concentró alrededor del 62 por ciento de los registros. Es decir, la agresión no solo está en la calle, sino dentro de casa. Y ese dato, por sí solo, desmonta cualquier narrativa triunfalista.

Más de 100 mil mujeres víctimas de delito en nueve meses

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que en los primeros nueve meses de 2025 se documentaron 100 mil 989 mujeres víctimas de algún delito del fuero común. La cifra representa un incremento de 7.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Es estadística oficial. Mientras se conmemora el Día Naranja, el número de mujeres que denuncia agresiones, lesiones, amenazas o delitos sexuales no muestra una caída clara. La tendencia, al menos en ese periodo, fue al alza.

Más de 7 mil niñas y adolescentes asesinadas desde 2015

Otro dato que golpea es el relacionado con menores de edad. Con base en cifras acumuladas del SESNSP, desde 2015 y hasta mayo de 2025 han sido asesinadas 7 mil 198 niñas y adolescentes en México, considerando feminicidio, homicidio doloso y culposo.

El promedio equivale a casi dos menores asesinadas cada día en la última década. El dato no corresponde solo a un año, pero evidencia la dimensión estructural de la violencia contra niñas y adolescentes en el país. Y en 2025, lejos de resolverse, el problema sigue presente en los reportes oficiales.

Día Naranja en México: discurso vs realidad

México mantiene compromisos internacionales en materia de igualdad y erradicación de la violencia de género. Dependencias federales, estatales y municipales replican cada mes el llamado del Día Naranja, coordinado en el ámbito nacional por instancias como la Secretaría de Gobernación.

Pero las cifras de 2025 obligan a una reflexión más profunda. Más de 377 mil casos registrados en nueve meses, más de 100 mil mujeres víctimas de delito en ese mismo periodo y una estadística histórica de miles de niñas asesinadas no son números menores ni aislados.

