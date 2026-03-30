Spring Break 2026 deja derrama de 3 mil millones de pesos en México: CONCANACO

El Spring Break 2026 generó una importante derrama económica en México, estimada en cerca de 2 mil 850 millones de pesos, con la llegada de alrededor de 140 mil jóvenes turistas internacionales a distintos destinos del país.

¿Qué destinos concentraron más turistas?

Lugares como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Mazatlán y Rosarito se consolidaron nuevamente como los principales polos de atracción para el turismo juvenil.

De acuerdo con la CONCANACO SERVYTUR, este flujo confirma la capacidad de México para atraer visitantes, pero también evidencia el reto de convertir esa afluencia en mayores ventas, formalidad y oportunidades para empresas y negocios familiares.

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¿Cuál fue el impacto económico en Los Cabos?

Uno de los casos más destacados fue Los Cabos, donde se registró la llegada de entre 45 mil y 50 mil jóvenes durante marzo y principios de abril, con una derrama superior a 50 millones de dólares, equivalente a unos 950 millones de pesos.

La Confederación subrayó que el balance de la temporada no debe limitarse a la ocupación hotelera o al número de visitantes, sino a su impacto real en la economía formal, como el consumo en comercios establecidos, la generación de empleo temporal y el fortalecimiento de proveedores locales.

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¿Qué retos enfrenta el sector turístico?

Asimismo, advirtió que el sector enfrenta retos como fraudes en paquetes turísticos y riesgos de seguridad, que pueden afectar la confianza de los visitantes y el desempeño del comercio formal.

Por ello, el organismo planteó la necesidad de reforzar la coordinación institucional, impulsar la digitalización, profesionalizar los servicios y fomentar el consumo en negocios establecidos, con el objetivo de que cada temporada alta genere beneficios más amplios y sostenibles.

El mensaje, concluyó la CONCANACO SERVYTUR, es claro: el turismo juvenil deja resultados positivos, pero el siguiente paso es convertir esa derrama en prosperidad compartida para quienes sostienen la economía local.

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