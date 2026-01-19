Anne Hathaway y su alergia al desemepleo

Anne Hathaway, una de las actrices más queridas, versátiles y respetadas de Hollywood, vive uno de los momentos más sólidos de su carrera. A sus 41 años, con un Óscar, un Golden Globe, un BAFTA y un SAG que respaldan su talento, la intérprete no solo mantiene su vigencia, sino que continúa reinventándose y ampliando los límites de su filmografía

Todo indica que 2026 será el año de Anne Hathaway. La actriz concentra una agenda excepcional con estrenos cinematográficos de gran escala, proyectos de autor, secuelas largamente esperadas y una serie televisiva basada en hechos reales. Desde la fantasía mitológica y el drama editorial, hasta el terror psicológico y el thriller criminal, Hathaway se consolida como una fuerza creativa imparable dentro de la industria.

Mother Mary

Uno de los estrenos más comentados del año será “Mother Mary2, producción de A24 dirigida por David Lowery, cineasta respaldado por la crítica por su estilo introspectivo y visualmente arriesgado. La cinta explora la compleja relación entre una cantante famosa y una diseñadora de moda, a quien la artista recurre para crear una nueva identidad estética.

Anne Hathaway interpreta a una estrella del pop desencantada con la fama y su entorno, que escapa en plena gira mundial para reencontrarse con una antigua amiga y colaboradora creativa, encarnada por Michaela Coel, responsable de haber moldeado su identidad artística: Mother Mary.

Sin embargo, la historia va mucho más allá del drama creativo y se sumerge en un terror psicológico donde se mezclan rituales, sangre, tensiones emocionales y la posibilidad de un mundo paralelo. El tráiler deja en claro que se trata de una experiencia intensa, oscura y simbólica.

La película aborda temas como la fama, la reinvención, la venganza, las relaciones tóxicas y la identidad. El elenco se completa con Hunter Schafer, Kaia Gerber, Jessica Brown, Sian Clifford y Alba Baptista. En declaraciones a Vogue, Hathaway confesó que se “derrumbó emocionalmente” durante el rodaje. El filme llegará a los cines en abril de 2026.

El Diablo Viste a la Moda 2

La esperada secuela de El diablo viste a la moda finalmente es una realidad y ya genera enorme expectativa entre los fans del cine y la moda. Anne Hathaway regresa como Andrea Sachs, acompañada nuevamente por Emily Blunt como Emily Charlton y Meryl Streep como la icónica Miranda Priestley.

David Frankel vuelve a la dirección y Aline Brosh McKenna firma nuevamente el guion. En esta segunda parte, el conflicto se traslada al presente: Miranda lucha por mantener su imperio editorial en un mundo dominado por lo digital, mientras se enfrenta directamente a su antigua asistente Emily, ahora una figura clave en el negocio publicitario.

Andy, por su parte, aparece transformada y posicionada al mismo nivel que Miranda, algo que se deja entrever en el avance, donde ambas comparten elevador, vestidas con impecables atuendos y gafas oscuras, un gesto simbólico que marca la evolución del personaje.

La postproducción ya está en marcha y el estreno está fijado para el 1 de mayo de 2026, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del año.

The Odyssey

Anne Hathaway se suma al más ambicioso proyecto de Christopher Nolan hasta ahora con The Odyssey, adaptación cinematográfica del poema épico de Homero. En esta versión, la actriz interpreta a Penélope, la esposa de Odiseo, símbolo de paciencia, fidelidad y fortaleza.

La historia sigue a Odiseo en su largo y peligroso regreso a casa tras la Guerra de Troya, enfrentándose a criaturas míticas, pruebas sobrenaturales y dioses caprichosos, antes de poder reunirse con su amada quien tiene incontables pretendientes, mientras que ella y su hijo esperan pacientemente el regreso de Odiseo.

Matt Damon encabeza el reparto como Odiseo, acompañado por un elenco de primer nivel que incluye a Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, John Leguizamo y Elliot Page. La cinta se encuentra en postproducción y su estreno está programado para el 17 de julio de 2026.

Flowervale Street

En “Flowervale Street”, Hathaway se adentra en el terreno del suspenso bajo la dirección de David Robert Mitchell. La película gira en torno a un hombre de mediana edad que llega a un extraño campamento, donde coincide con personajes excéntricos mientras busca a un amigo desaparecido y a una legendaria bestia gris que custodia un tesoro oculto.

El filme mezcla misterio, tensión psicológica y elementos inquietantes, y cuenta con las actuaciones de Ewan McGregor, Maisy Stella y Christian Convery. Actualmente se encuentra en postproducción y su estreno está previsto para agosto de 2026.

Verity

A inicios de octubre llegará Verity, un thriller psicológico dirigido por Michael Showalter y basado en la exitosa novela homónima de Colleen Hoover.

La historia sigue a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora contratada como “ghostwriter” por Jeremy Crawford (Josh Hartnett) para terminar las novelas de su esposa, la célebre autora Verity Crawford, interpretada por Anne Hathaway, quien quedó incapacitada tras un grave accidente.

Mientras Lowen se instala en la casa del matrimonio para trabajar, descubre una autobiografía secreta de Verity que contiene confesiones perturbadoras y oscuros secretos familiares. El hallazgo la sumerge en una atmósfera de terror, paranoia y misterio que transforma por completo su percepción de la verdad. El estreno en cines de Estados Unidos está programado para el 15 de mayo de 2026.

Fear Not

Anne Hathaway también protagoniza y produce ejecutivamente Fear Not, una serie limitada de seis episodios para Paramount+. El proyecto está escrito por Bash Doran y producido por MGM Television, Toluca Pictures, Vanity Fair Studios y Somewhere Pictures.

Basada en el artículo de Vanity Fair de 2023 “True Crime, True Faith: The Serial Killer and the Texas Mom Who Stopped Him”, la serie narra la historia del asesino serial Stephen Morin y el vínculo inesperado que desarrolló con Margy Palm (Hathaway), la última mujer que secuestró.

Palm, una madre texana profundamente religiosa, logró que Morin la liberara tras ocho horas de cautiverio apelando a su fe. La relación que surgió posteriormente, marcada por la compasión, la oración y el coraje, se extendió hasta la ejecución de Morin en 1985.

El proyecto recibió una orden directa a serie debido en parte, a la limitada disponibilidad de Hathaway, y representa uno de sus pocos papeles protagónicos en televisión.

El Diario de la Princesa 3

Después de años de rumores, especulaciones y noticias sensacionalistas, finalmente se confirmó la tercera entrega de El diario de la princesa. Anne Hathaway volverá a dar vida a Mia Thermopolis, 25 años después del estreno de la película original.

El proyecto fue anunciado en 2024 y actualmente se encuentra en filmación bajo la dirección de Adele Lim, con guion de Flora Greeson. Aún no se han revelado detalles de la trama ni del elenco, ni está confirmado el regreso de Julie Andrews como la reina Clarisse, quien hoy tiene 90 años.

No obstante, se especula que la historia podría centrarse en el reinado de Mia en Genovia, tras su coronación al final de la segunda película. Por ahora, no existe una fecha tentativa de estreno.

Con esta impresionante alineación de proyectos, Anne Hathaway protagonizará una verdadera avalancha de estrenos en 2026. Hollywood vuelve a girar en torno a una de sus figuras más queridas y respetadas, quien prepara un regreso monumental que promete marcar la agenda del año y reafirmar su lugar como una de las actrices más influyentes de su generación.

