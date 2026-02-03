Regresamos a Runway: Nuevo tráiler del Diablo viste a la Moda 2

Disney + y 20th Century Studios revelaron el primer tráiler oficial de El Diablo Viste a la Moda 2, mostrando el regreso del elenco principal: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Ampliar

El avance generó una reacción inmediata entre los fanáticos, quienes pudieron ver con mayor claridad el nuevo rol de cada personaje, y esperar con ansías que esta secuela legue a cines.

Runway frente a la crisis del papel

A 20 años del estreno del film original, inspirado en la novela de Lauren Weisberger, Revenge Wears Prada: The Devil Returns, la secuela vuelve a centrarse en Andrea Sachs quien ya es una figura consolidada dentro de la industria tras haber dejado atras a Miranda y a Runway. En esta nueva etapa, Miranda Priestly enfrenta una amenaza que hasta el diablo podría tener dificultad en vencer la decadencia del periodismo gráfico y la caída del consumo de revistas de moda.

Con Runway al borde del colapso, Priestly recurre a su histórico aliado, el sarcástico Nigel Kipling para encontrar a Sachs y convencerla de ayudar a su antigua jefa y pesadilla para no perder la publicación de la revista.

Ampliar

Las “Emilys” de Miranda

El conflicto central gira en torno a la necesidad de financiamiento. Miranda no solo necesita la experiencia de Andy, sino también el poder económico de Emily Charlton , quien ahora ocupa un alto cargo ejecutivo en un conglomerado de marcas de lujo. Su decisión será clave: invertir o no en Runway a través de publicidad tras los horrores que vivió como asistente de Miranda.

El giro resulta irónico: las exasistente maltratadas son ahora quienes tienen en sus manos el futuro de la revista, invirtiendo por completo la dinámica de poder de la primera película, aunque claro al toque del personaje, Miranda no recuerda que las dos hayan trabajado como sus asistentes. Porque claro, miles de chicas matarían por ese empleo.

Ampliar

Priestly: icónica, despiadada pero en problemas

El tráiler deja en claro que Miranda Priestly sigue siendo la “Dama Dragón” tan temida y dominante como siempre, aún al frente de Runway. Sin embargo, el contexto cambió y las revistas impresas ya no venden ni influyen como antes, y ni siquiera ella puede escapar a esa realidad. El tiempo y el progreso no esperan a nadie, ni siquiera a la editora de Runway, por lo que en esta trama veremos a una Miranda mas humana y vulnerable frente a este drástico cambio.

Ampliar

Entre lo nuevo y lo que nunca pasa de moda

Además del elenco original, la secuela suma importantes nombres como Kenneth Branagh y Patrick Brammall, quienes interpretan los intereses románticos de Miranda y Andy, respectivamente. Confirmado que el novio de Andy, Nate, quedó en el olvidó completo.

Ampliar

El reparto se completa con Simone Ashley, Lucy Liu, BJ Novak, Justin Theroux, Lady Gaga y Pauline Chalamet hermana de Timothee Chamalet.

La secuela vuelve a contar con David Frankel como director, acompañado por Aline Brosh McKenna, guionista del film original, y la productora Wendy Finerman. También participan como productores ejecutivos Michael Bederman y Karen Rosenfelt , reforzando la continuidad creativa del proyecto. Además de seguir retratando el glamuroso más despiadado mundo del periodismo de moda con vestuarios impecables y locaciones como Nueva York, y Lago Como en Italia.

Un estreno esperadísimo

Ampliar

Estrenada en 2006, El diablo viste a la moda fue un fenómeno de taquilla, con una recaudación global de 326 millones de dólares, y le otorgó a Meryl Streep una nominación al Oscar como Mejor Actriz. Más allá del éxito comercial, la película se convirtió en un retrato emblemático de la industria de la moda, sus contrastes y exigencias.

Con su estreno fijado para el 1 de mayo de 2026, El diablo viste a la moda 2 se perfila como uno de los lanzamientos más fuertes del inicio del verano cinematográfico.