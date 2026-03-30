Diputados del PAN presentan denuncia ante la FGR por derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

Panistas exigieron una investigación profunda real y verificable para sancionar a los responsables del desastre ambiental por derrame de hidrocarburo en el Golfo de México.

Este lunes directivos y legisladores del PAN presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables del derrame hidrocarburos en el Golfo de México, con afectaciones directas al medio ambiente y poblaciones de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Denuncia por delitos ambientales en el Golfo

La querella por posibles delitos ambientales por acción u omisión es contra funcionarios de Pemex que permitieron, toleraron o encubrieron los hechos que derivaron en el derrame tóxico en el Golfo de México y cuerpos de aguas de dichas entidades.

Los panistas exigieron una investigación profunda real y verificable para sancionar a los responsables de estos delitos o al menos por negligencia ante posible huachicol fiscal y que podrían implicar hasta 20 años

Uno de los denunciantes, el vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring Casar, explicó que la denuncia es contra quien haya incurrido en fallas de supervisión, mantenimiento, operación o contención de instalaciones relacionadas con hidrocarburos.

“Claudia Sheimbaum no quiere investigar ni meter a la cárcel a ninguno de los responsables ni atender la tragedia por eso es que el PAN, de nueva cuenta, le va a hacer la tarea al gobierno y hemos venido a presentar una denuncia penal contra quienes resulten responsables, porque no nos vamos a tragar ese cameo de que fue un barco fantasma, aquí lo único fantasma es el combate a la corrupción de la cárcel de Morena en el gobierno de Claudia Sheinbaum”.

Otro de los diputados federales del PAN, que acudieron a presentar la querella ante la FGR fue Daniel Chimal quien aseguró que este incidente petrolero evidencia que el narcogobierno de Morena, es cómplice de una catástrofe medioambiental de gran magnitud.

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Posibles sanciones y daños irreversibles

Por su parte, Héctor Saúl Téllez Hernández remarcó que ya va precariamente un mes del derrame y no se han dado a conocer los motivos exactos de este incidente y advirtió que los delitos ambientales como este son sancionados con prisión a funcionarios o particulares.

“Este tipo de delitos penales puede tener una sanción de uno a 9 años de prisión, pero puede tener agravantes si se comprueba que fue una negligencia que derive en posible huachicol marítimo de petróleo lo cual elevaría la pena hasta 20 años de prisión”,

Advirtió que el daño a ecosistemas marinos puede ser considerado de carácter irreversible o de difícil reparación, lo que agrava la conducta ilegal, aunque se trate de encubrir este trágico hecho ambiental.

ahz.