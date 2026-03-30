Colección Gelman no ha sido vendida y saldrá del país por exhibición

En México existen más de 35 colecciones privadas con obras que cuentan con declaratoria de monumento artístico, entre ellas la Colección Gelman, señaló la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, aseguró que la Colección Gelman no ha sido vendida y que su salida del país responde únicamente a un esquema de exhibición internacional bajo reglas legales.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria respondió a las dudas sobre el destino de las obras y su colaboración con la Fundación Banco Santander.

Curiel explicó que en México existen más de 35 colecciones privadas con obras que cuentan con declaratoria de monumento artístico, lo que implica restricciones claras sobre su traslado definitivo al extranjero.

“Y la entidad bancaria con la que está gestionando la colección es única y exclusivamente para apoyo en gestión. Esto se hace normalmente. ¿La entidad bancaria qué hace? Pues, fortalece la conservación, paga el aseguramiento y se encarga de itinerar por distintas partes del mundo con museos la colección. Sin embargo, es gestión, no es adquisición. La colección sigue siendo de coleccionistas mexicanos”, aclaró.

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Respecto al papel de la institución bancaria en este proceso, la secretaria enfatizó que se trata únicamente de apoyo logístico y no de una adquisición.

“Es única y exclusivamente para apoyo en gestión. Esto se hace, normalmente, la entidad bancaria qué hace pues fortalece la conservación, paga el aseguramiento y se encarga de itinerar por distintas partes del mundo con museos, la colección. Sin embargo, es gestión, no es adquisición. La colección sigue siendo de coleccionistas mexicanos”, apuntó.

Detalló que, conforme a la legislación vigente, las piezas sólo pueden salir del país de manera temporal y deben regresar periódicamente.

Obras y relevancia del acervo artístico

La titular de Cultura destacó la relevancia de la Colección Gelman dentro del arte moderno mexicano.

“30 obras con declaratoria de monumento artístico como Frida Kahlo, Diego Rivera, (José Clemente) Orozco, María Izquierdo, (David Alfaro) Siqueiros y otras 200 obras de otras épocas”, indicó.

Asimismo, recordó que la colección ya ha tenido presencia internacional en años anteriores y que desde el 2010 ha salido más de 30 veces del país”, señaló.

Finalmente, adelantó que las obras regresarán a México en 2028 tras su itinerancia internacional y defendió la transparencia del proceso.

“Absolutamente transparente” y centrada en que el pueblo de México pueda ver esta exposición que por casi “20 años no se pudo ver y que está en un momento importante de relanzamiento internacional”.

ahz.