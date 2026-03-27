La colección Gelman Santander no se va de México permanentemente, será itinerante: Cultura

Retrato de Natasha Gelman es parte de la colección particular Gelman Santander que permanece en el Museo de Arte Moderno y viajará por cinco años itinerantemente.

Ante las declaraciones hechas desde España por la colección Gelman Santander, la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza puntualizó que la colección de arte del Siglo XX, no se va de México de manera permanente como se ha dicho y es una colección de particulares, pero “no del banco”.

Aclaran carácter privado y salida temporal

La titular de Cultura de México recriminó en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin el olvido en que los mexicanos mantuvieron la colección exhibida en el Museo de Arte Moderno con obrad de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, Carlos Mérida, Jesús Reyes Ferreira, Francisco Toledo, Dolores Álvarez Bravo, Manuel Álvarez Bravo, Gabriel Figueroa, Tina Modotti o Graciela Iturbide y que hoy se puede disfrutar antes de su partida, cuando concluya el Mundial de Futbol, ya que luego de este evento la colección al igual que otras será itinerante.

“Hoy la pueden ver, hoy la colección que nació privada, que es privada tiene un convenio con Santander para ser itineraria, una colección de las más importantes de arte moderno mexicano así como nosotros recibimos obras de artistas internacionales y viajan por todo el mundo esta colección sale, su bodega sigue en México los coleccionistas son mexicanos no pertenece al banco en absoluto y la única función del convenio que ellos hicieron con el banco por ser privados es el trabajo de itinerario de preservar que es cuesta una fortuna”.

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Permisos limitados y regreso obligatorio

Puntualizó que por ser una colección privada a la Secretaría el corresponde solo “revisar en qué estado está y revisar y supervisar que evidentemente esta colección no se vaya del país, puede salir, pero tiene que regresar tienen permisos limitados temporales”.

No pueden irse eternamente, además 40 de ellos tienen declaratoria como fenómeno artístico, no se pueden ir del país eternamente”, por ello, dijo que el viaje de la colección será itinerante, no puede superar cinco años y recalcó que “no es del banco”. —

“La ley de monumentos da autorización hasta por 5 años; 2 años y tienen que regresar” y presentarse nuevamente en museos mexicanos. Reconoció que la presidenta Sheinbaum no tenía el contexto de las cosas por lo que tras explicarle le pidió aclarar la controversia. “No es que ella esté en contra, simplemente no tenía la información en ese momento ya la tiene y lo único que me pide es acláralo”, señaló.

La Colección Gelman forma parte de las más importantes de arte moderno mexicano y continuará exhibiéndose bajo un esquema itinerante con regreso obligatorio al país.