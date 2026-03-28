Apoyo frijol podría ampliarse para productores de Zacatecas

La presidenta Sheinbaum dijo que revisará los recursos con Sader y Alimentación para el Bienestar para proceder con la posible ampliación de apoyos a productores de frijol.FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Durante su visita al municipio de Sombrerete en Zacatecas y luego de calmar la rechifla contra el gobernador morenista, David Monreal, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que luego de hacer cuentas con Sader y Alimentación para el Bienestar, podría ampliarse el programa de apoyo frijol para los productores de la entidad.

Alimentación para el Bienestar. Sombrerete, Zacatecas https://t.co/yX0DZTq6xM — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 28, 2026

Posible ampliación del programa

La mandataria reconoció “Sí tienen razón quienes dicen nos están pagando 7 pesos el kilo, y vamos a hacer una ampliación del programa solo que se los tengo que decir porque sería muy irresponsable de mi parte andar prometiendo y no hacer las cuentas de cuántos recursos hay para del pueblo de México”.

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Análisis de recursos disponibles

“Tenemos que hacer bien las cuentas con María Luisa -directora general de Alimentación para el Bienestar- y con Sader para ver cuánto más nos alcanza, cuántos costales más, cuántas toneladas más y si nos alcanza el mismo precio de garantía que dábamos antes o lo bajamos un poco para que alcance para más productores”, declaró.

El apoyo frijol dependerá de la disponibilidad presupuestal y del alcance del programa para beneficiar a un mayor número de productores en Zacatecas.

La mandataria fue testigo principal en la ceremonia de inauguración de la planta “Embolsadora de Frijol Beatriz González Ortega”, que forma parte del Plan Frijol.

Cabe resaltar que Zacatecas es el principal productor de frijol en México, con una producción de al rededor de 35% del total que se produce en México y que anualmente ronda entre las 900 mil y 1 millón 200 mil toneladas.

Al término del evento la presidenta se comprometió a escuchar y atender a los productores que acusan malas prácticas de los grandes productores y los llamados “coyotes”, agentes intermediarios que se quedan con buena parte de los recursos que perciben por su producción.

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