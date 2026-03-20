Omar García Harfuch explica por qué liberaron a hija de ‘El Mayo’ Zambada

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, aclaró que Mónica N, fue retenida durante el operativo realizado ayer en El Álamo, Sinaloa, pero al no contar con una orden de aprehensión en México ni en Estados Unidos, se ordenó su liberación.

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¿Por qué fue liberada tras el operativo?

Harfuch explicó que en uno de los inmuebles se encontraba Mónica del Rosario N, con otra menor de edad.

“Ella nunca fue detenida, de manera momentánea estaba bajo custodia, primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban y verificar si tenía algún mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos, no tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos”. —

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¿Qué relación tiene con investigaciones internacionales?

Él secretario reconoció que Mónica ‘N’ fue incluida a la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), por presuntamente participar en empresas encargadas del lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, pero esta es solo una medida administrativa, no judicial.

¿Qué detenciones dejó el operativo?

Ayer en el operativo en Sinaloa se detuvo a Omar Oswaldo Torres, alias El Patas, identificado como integrante del grupo criminal.

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Durante la intervención también se localizó a Mónica Zambada Niebla, identificada como hija de un líder delictivo, además de que se reportó la detención de otras 11 personas vinculadas con la misma célula.

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