Estafa de multas CDMX: cómo identificar las notificaciones de tránsito falsas y qué hacer si abriste un enlace malicioso

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) alertan sobre una nueva estafa digital relacionada con multas de tránsito. Los delincuentes envían notificaciones por mensaje de texto, correo o WhatsApp que aparentan ser infracciones oficiales, buscando que los conductores abran enlaces maliciosos.

Cómo reconocer una estafa de multa de tránsito en CDMX

Estas notificaciones falsas intentan asustar a los usuarios con supuestas multas “pendientes” que deben pagar de inmediato. En realidad, se trata de un fraude cibernético diseñado para robar datos personales, bancarios o instalar malware en el teléfono o la computadora.

Te puede interesar: Multa por manejar sin licencia 2026: cuánto debes pagar según la ley en CDMX

Señales de alerta en notificaciones falsas de multas de tránsito

Para identificar una notificación falsa, las autoridades de la CDMX recomiendan revisar con detalle los siguientes puntos:

Remitente no oficial: Los mensajes legítimos de la SSC o SEMOVI nunca vendrán de números personales o cuentas no verificadas.

Enlaces acortados o sospechosos: Los fraudes suelen incluir URL ilegibles o redireccionamientos extraños que no pertenecen a los portales oficiales.

Solicitudes de pago inmediato por SMS o WhatsApp: Las multas oficiales se notifican primero por medios formales y ofrecen varias opciones de pago en portales seguros.

Te puede interesar: Reglamento motos CDMX 2026: cuánto es la multa por llevar más de 2 pasajeros

Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso de multa en CDMX

Abrir un enlace fraudulento puede infectar tu dispositivo con malware o permitir que los estafadores accedan a tus cuentas bancarias o datos personales. En casos extremos, el robo de identidad puede traducirse en pérdidas económicas o suplantación digital.

Si recibes una notificación sospechosa, la SSC CDMX y SEMOVI recomiendan no interactuar con el mensaje y verificar directamente en el Portal de Trámites de Movilidad de la CDMX o llamar a los números oficiales de atención al ciudadano para confirmar si realmente existe una multa pendiente.