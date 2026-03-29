Apoyo de 3,000 pesos en 2026: requisitos y cómo registrarte si tienes 60-64 años de edad

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene en 2026 el programa Pensión Hombres Bienestar, un apoyo económico dirigido a personas de entre 60 y 64 años que aún no acceden a la pensión universal federal.

Este programa otorga 3,000 pesos bimestrales y forma parte de la política social para garantizar ingresos a adultos mayores antes de cumplir 65 años.

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¿Quiénes pueden recibir el apoyo?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), el apoyo está dirigido a personas que cumplan con lo siguiente:

Tener entre 60 y 64 años de edad

Ser residentes de la Ciudad de México

Contar con documentación oficial vigente

Además, se da prioridad a personas de 63 y 64 años, aunque el programa busca ampliarse progresivamente.

Requisitos para registrarte

Para solicitar el apoyo de 3,000 pesos, deberás presentar:

Identificación oficial (INE, pasaporte, INAPAM, etc.)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Acta de nacimiento

Solicitud de inscripción

Estos requisitos son indispensables para integrarte al padrón de beneficiarios.

¿Cómo es el registro en 2026?

El proceso de inscripción no se realiza en línea. En 2026, el registro se lleva a cabo mediante un operativo casa por casa, donde personal del gobierno visita los domicilios para censar a los posibles beneficiarios.

Por ello, autoridades recomiendan estar atentos a brigadas oficiales y evitar intermediarios.

¿Cómo se entrega el dinero?

Una vez aceptado, el apoyo se deposita de manera bimestral a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite retirar el dinero o utilizarlo directamente.

Un apoyo clave en 2026

Este programa busca reducir la brecha económica antes de los 65 años, edad en la que se accede a la pensión universal.

En 2026, este apoyo se ha convertido en uno de los más solicitados, ya que representa un ingreso fijo para miles de adultos mayores en la capital.