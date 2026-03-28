Mx - Muere aficionado tras caer desde palcos en el Estadio Banorte; investigan condiciones del incidente

Aficionado cae desde palcos en estadio de CDMX

Un aficionado murió este sábado al interior del llamado Estadio Banorte, tras sufrir una caída desde la zona de palcos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), durante las horas previas al encuentro México vs Portugal.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender del segundo al primer nivel brincando por la parte externa de la estructura. Durante la maniobra perdió el equilibrio y cayó hasta la planta baja.

Paramédicos que se encontraban en el recinto acudieron de inmediato para brindarle atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos, el aficionado ya no presentaba signos vitales.

SSC confirma intervención de servicios de emergencia

La SSC detalló que, tras el incidente, se activaron los protocolos de emergencia dentro del inmueble y se dio parte a las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni si acudía acompañado. Tampoco se ha informado sobre posibles responsabilidades relacionadas con seguridad interna o condiciones estructurales en la zona de palcos.

Qué se sabe del Estadio Banorte

El inmueble, conocido históricamente como Estadio Azteca, es uno de los recintos deportivos más importantes del país y sede prevista para eventos internacionales rumbo al Mundial 2026.

Cuenta con múltiples niveles, zonas de palcos y accesos elevados, lo que implica estrictos protocolos de seguridad para evitar incidentes, especialmente en áreas de circulación restringida o de alto riesgo.

Antecedentes de incidentes en estadios de la CDMX

Este caso se suma a otros episodios recientes ocurridos en recintos deportivos de la capital. En octubre de 2025, un aficionado falleció tras un altercado con personal de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario, lo que derivó en investigaciones por parte de la Fiscalía capitalina.

Estos antecedentes han puesto bajo escrutinio los protocolos de seguridad, control de accesos y manejo de personas en estado inconveniente dentro de eventos masivos.

Investigación en curso

Autoridades capitalinas ya fueron notificadas del fallecimiento y se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre las causas del accidente.

La indagatoria buscará determinar si existieron omisiones en medidas de seguridad, consumo de alcohol sin control o fallas en la supervisión de zonas restringidas dentro del estadio.