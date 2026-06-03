Mundial 2026: ¿A qué hora es la inauguración y el partido México vs Sudáfrica en el Estadio CDMX?
¿A qué hora empieza el Mundial 2026? Checa el horario de la inauguración, los artistas confirmados y el debut de México vs Sudáfrica en el Estadio CDMX.
El Mundial 2026 arranca en grande desde México. El jueves 11 de junio de 2026, el Estadio Ciudad de México será el epicentro del evento más esperado del fútbol mundial con la ceremonia de inauguración y el primer partido de la justa entre México vs Sudáfrica.
¿A qué hora inicia la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en CDMX?
- 09:00 horas — Apertura de puertas del estadio.
- 11:00 horas — Todos los asistentes deben estar en sus lugares para dar inicio a la ceremonia de inauguración.
- 13:00 horas — Inicio del partido México vs Sudáfrica.
La ceremonia durará aproximadamente 90 minutos, dejando tiempo para el calentamiento de los equipos. Es clave llegar temprano, ya que los aficionados jugarán un rol activo en el espectáculo.
Artistas confirmados para la ceremonia de inauguración en Ciudad de México
La FIFA ha reunido un line-up espectacular con lo mejor de la música latina y global. Estos son los artistas principales anunciados:
- Alejandro Fernández
- Belinda
- Danny Ocean
- J Balvin
- Lila Downs
- Los Ángeles Azules
- Maná
- Tyla (Sudáfrica, para representar al rival del partido inaugural)
La producción se inspirará en elementos icónicos mexicanos como el papel picado, fusionando color, cultura y pasión por el fútbol. Se espera un show lleno de energía con ritmos que van del regional mexicano y cumbia hasta reggaetón y pop global.
¿Por qué no te puedes perder este evento?
Esta será la primera vez que un Mundial tenga tres ceremonias de inauguración (México, Canadá y Estados Unidos). La de CDMX marca el inicio histórico de un torneo con 104 partidos en 16 sedes. El Estadio Ciudad de México se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).
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Consejos para los aficionados:
- Compra boletos oficiales a través de canales FIFA.
- Revisa restricciones de acceso y medidas de seguridad.
- Vive la experiencia completa llegando desde temprano.