Desfile del Día de Muertos CDMX 2026: fecha, ruta y cómo será el evento especial durante el Mundial

La Ciudad de México confirmó que realizará un desfile especial del Día de Muertos durante el Mundial 2026. El evento se llevará a cabo el sábado 13 de junio sobre Paseo de la Reforma y combinará tradiciones mexicanas con homenajes al fútbol para los miles de visitantes que llegarán al país por la Copa del Mundo.

La Ciudad de México confirmó que realizará un desfile especial del Día de Muertos durante el Mundial 2026. / ObturadorMX Ampliar

¿Cuándo será el desfile del Día de Muertos en el Mundial 2026?

Aunque tradicionalmente el Desfile del Día de Muertos se realiza entre octubre y noviembre, el Gobierno de la Ciudad de México decidió adelantar una edición especial para coincidir con la celebración del Mundial 2026.

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La fecha confirmada es el sábado 13 de junio de 2026, apenas unos días después del arranque de la Copa del Mundo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

La intención es que los aficionados extranjeros conozcan una de las tradiciones culturales más representativas del país durante su estancia en la capital.

¿Cuál será la ruta del desfile en CDMX?

Las autoridades capitalinas informaron que el recorrido se desarrollará sobre Paseo de la Reforma. El trayecto irá desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, dos de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de México.

Se espera una importante asistencia de turistas nacionales e internacionales, especialmente por la presencia de aficionados que viajarán para seguir los partidos del Mundial 2026.

¿Por qué habrá un desfile de Día de Muertos en junio?

La iniciativa forma parte de las actividades culturales que la Ciudad de México prepara para aprovechar la proyección internacional que tendrá durante la Copa del Mundo.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto con Ana Francis López Bayghen, secretaria de Cultura de la CDMX, presentaron el programa que buscará mostrar la riqueza cultural mexicana ante visitantes de distintas partes del mundo.

Durante el anuncio, la secretaria de Cultura explicó que el desfile servirá para rendir homenaje a figuras históricas y personajes que forman parte de la memoria colectiva del país. Además, esta edición tendrá una temática especial relacionada con el fútbol, uno de los ejes centrales de las celebraciones mundialistas.

Desfile de Día de Muertos CDMX / ObturadorMX Ampliar

¿Cómo será el desfile del Día de Muertos dedicado al fútbol?

Uno de los principales atractivos será un carro alegórico dedicado a las leyendas del fútbol que ya fallecieron.

La propuesta busca unir dos elementos que identifican a México ante el mundo: sus tradiciones culturales y la pasión por el deporte más popular del planeta.

El desfile incluirá representaciones inspiradas en figuras históricas del balompié, además de elementos característicos de las celebraciones de Día de Muertos.

La intención es crear una experiencia visual que permita a los visitantes internacionales conocer la forma en que México honra a sus seres queridos y celebra su identidad cultural.

¿Qué actividades habrá durante el desfile?

Las autoridades adelantaron que el recorrido contará con diversos espectáculos y expresiones artísticas tradicionales.

Entre las atracciones confirmadas destacan: Un carro alegórico dedicado al juego de pelota, comparsas de pueblos originarios, alebrijes gigantes, una trajinera representando a Xochimilco, homenajes a leyendas del fútbol fallecidas, presentaciones culturales vinculadas a las tradiciones mexicanas.

Cada uno de estos elementos formará parte de una puesta en escena diseñada para mostrar la diversidad cultural del país ante los aficionados que visitarán la capital durante el Mundial.

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¿Qué busca la CDMX con este evento durante el Mundial 2026?

La Ciudad de México será una de las sedes principales del Mundial 2026 y espera recibir a cientos de miles de turistas durante el torneo.

Por ello, el gobierno capitalino busca aprovechar la atención internacional para promover la cultura mexicana más allá del fútbol.

El desfile especial del Día de Muertos será una de las cartas de presentación más importantes de la ciudad, combinando tradiciones ancestrales, arte popular y elementos relacionados con el deporte para ofrecer una experiencia única a visitantes de todo el mundo.

Con la fecha del desfile ya confirmada, las autoridades capitalinas continuarán revelando nuevas actividades culturales y de entretenimiento para acompañar el Mundial 2026. En las próximas semanas se espera que se den a conocer horarios, detalles operativos y recomendaciones para los asistentes que deseen acudir al recorrido del 13 de junio en Paseo de la Reforma.