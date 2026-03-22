Apagón en Cuba: ¿Qué pasa en La Habana que se va la luz continuamente?
La situación ha generado molestia social. En varias zonas del país se han registrado protestas
Los apagones en Cuba se han vuelto parte de la vida diaria en 2026, especialmente en La Habana, donde los cortes de electricidad son cada vez más frecuentes y prolongados. En algunos casos, la luz se va por horas… y en otros, incluso por más de un día.
La causa principal es una crisis energética profunda. El sistema eléctrico cubano depende de plantas termoeléctricas antiguas y con fallas constantes, lo que provoca colapsos en cadena cada vez que una unidad deja de funcionar.
Tan solo en marzo de 2026, Cuba ha sufrido varios apagones masivos, incluyendo cortes totales del sistema eléctrico nacional, dejando a millones sin servicio.
Falta de combustible y crisis económica
A esto se suma otro problema clave: la escasez de combustible. Cuba produce apenas una parte de la energía que necesita y depende de importaciones de petróleo, que en los últimos meses se han reducido drásticamente.
Factores internacionales, como sanciones económicas y la caída en el suministro desde aliados como Venezuela, han agravado la situación.
¿Qué pasa en La Habana que se queda sin luz?
En la capital, los apagones afectan mucho más que la luz.
- Se interrumpe el suministro de agua
- Se dañan alimentos por falta de refrigeración
- Se paralizan negocios y transporte
Incluso, habitantes han tenido que hacer filas para conseguir agua, ya que las bombas eléctricas dejan de funcionar.
La situación ha generado molestia social. En varias zonas del país se han registrado protestas, donde ciudadanos exigen soluciones ante la falta de electricidad, alimentos y servicios básicos.
Además, los apagones pueden durar hasta 20 horas diarias en algunas regiones, lo que refleja la gravedad del problema.
El problema no es momentáneo. Los apagones en Cuba son el resultado de años de crisis económica, infraestructura deteriorada y falta de energía.
Y hoy, en 2026, La Habana lo vive todos los días: un país donde la luz simplemente no está garantizada.