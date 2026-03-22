Apagón en Cuba: ¿Qué pasa en La Habana que se va la luz continuamente?

¿Por qué hay apagones en Cuba? La crisis eléctrica que afecta La Habana. Getty Images

Los apagones en Cuba se han vuelto parte de la vida diaria en 2026, especialmente en La Habana, donde los cortes de electricidad son cada vez más frecuentes y prolongados. En algunos casos, la luz se va por horas… y en otros, incluso por más de un día.

La causa principal es una crisis energética profunda. El sistema eléctrico cubano depende de plantas termoeléctricas antiguas y con fallas constantes, lo que provoca colapsos en cadena cada vez que una unidad deja de funcionar.

Havana is in complete darkness as a massive blackout hits the city during Cuba’s ongoing energy crisis pic.twitter.com/S70lnqXp71 — Surajit (@surajit_ghosh2) March 22, 2026

Tan solo en marzo de 2026, Cuba ha sufrido varios apagones masivos, incluyendo cortes totales del sistema eléctrico nacional, dejando a millones sin servicio.

Falta de combustible y crisis económica

A esto se suma otro problema clave: la escasez de combustible. Cuba produce apenas una parte de la energía que necesita y depende de importaciones de petróleo, que en los últimos meses se han reducido drásticamente.

Factores internacionales, como sanciones económicas y la caída en el suministro desde aliados como Venezuela, han agravado la situación.

🇨🇺 En medio del apagón nacional en Cuba, el hotel donde se hospeda Pablo Iglesias y otros invitados de la izquierda internacional es el único punto con electricidad en el país. pic.twitter.com/h3rMDoBQ6i — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) March 22, 2026

¿Qué pasa en La Habana que se queda sin luz?

En la capital, los apagones afectan mucho más que la luz.

Se interrumpe el suministro de agua

Se dañan alimentos por falta de refrigeración

Se paralizan negocios y transporte

Incluso, habitantes han tenido que hacer filas para conseguir agua, ya que las bombas eléctricas dejan de funcionar.

La situación ha generado molestia social. En varias zonas del país se han registrado protestas, donde ciudadanos exigen soluciones ante la falta de electricidad, alimentos y servicios básicos.

Además, los apagones pueden durar hasta 20 horas diarias en algunas regiones, lo que refleja la gravedad del problema.

El problema no es momentáneo. Los apagones en Cuba son el resultado de años de crisis económica, infraestructura deteriorada y falta de energía.

Y hoy, en 2026, La Habana lo vive todos los días: un país donde la luz simplemente no está garantizada.