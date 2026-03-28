Colección Gelman Santander: el tesoro del arte mexicano que desata polémica por su salida al extranjero

¿Qué es la Colección Gelman Santander y por qué es tan importante?

La Colección Gelman Santander es considerada una de las colecciones privadas más relevantes del arte moderno mexicano. Reúne más de 300 obras de artistas clave del siglo XX, entre ellos Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo.

El acervo fue conformado por los coleccionistas Jacques y Natasha Gelman, quienes lograron reunir piezas emblemáticas que hoy son referencia obligada para entender la identidad artística de México.

Algunas de estas obras cuentan con declaratoria de “Monumento Artístico”, lo que implica que forman parte del patrimonio cultural y están sujetas a regulaciones especiales para su salida del país.

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¿Por qué se llama “Gelman Santander”?

El nombre surge de un acuerdo entre los propietarios actuales, la familia Zambrano, y la Fundación Banco Santander, que participa en la gestión, conservación y exhibición internacional de la colección.

Es importante aclarar que Santander no es dueño de las obras. Su papel es operar y difundir la colección a través de exposiciones en distintos países.

La polémica: ¿se va o no se va de México?

El conflicto estalló cuando se confirmó que parte de la colección será trasladada a España para exhibirse en espacios culturales vinculados a Santander.

Aunque las autoridades culturales aseguran que la salida es temporal, el anuncio encendió alarmas en la comunidad artística y en la opinión pública.

El punto clave del debate es claro:¿Se trata de una estrategia de difusión internacional o de una posible pérdida de patrimonio nacional?

Las razones detrás de la controversia

Temor a la fuga de patrimonio cultural

Especialistas advierten que, al tratarse de obras fundamentales del arte mexicano, su salida del país, aunque sea temporal, representa un riesgo simbólico y cultural.

Falta de transparencia

Críticos señalan que no se han detallado completamente los términos del acuerdo: duración, condiciones de traslado ni garantías de retorno.

Versiones contradictorias

Mientras el gobierno insiste en que la colección regresará en unos años, versiones desde España hablan de esquemas de exhibición a largo plazo, lo que genera desconfianza.

Un historial legal complejo

La colección ha estado envuelta en disputas por herencias y decisiones privadas que han impedido que el Estado mexicano la adquiera o la resguarde de forma definitiva.

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¿Qué dicen las autoridades?

La Secretaría de Cultura ha reiterado que:

La colección no se ha vendido

La salida es temporal

Las obras regresarán a México en un plazo estimado de 2 a 3 años

Habrá un esquema itinerante de exhibición

Aun así, el debate sigue abierto y la presión pública va en aumento.

Cultura cuestiona desinterés por la colección y defiende su salida itinerante tras el Mundial

En entrevista para el noticiero Así las Cosas, de W Radio la titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, cuestionó el poco interés que, durante años, mostraron los propios mexicanos por la Colección Gelman, pese a estar exhibida en el Museo de Arte Moderno con obras de figuras como Frida Kahlo y Diego Rivera. Subrayó que actualmente puede visitarse antes de que inicie su etapa itinerante tras el Mundial, al tiempo que aclaró que el acuerdo con Banco Santander no implica propiedad, sino únicamente la gestión y conservación de una colección privada que seguirá teniendo base en México.

¿Qué está realmente en juego?

Más allá del traslado físico de las obras, la discusión gira en torno a un tema más profundo, la capacidad del Estado para proteger y conservar su patrimonio cultural.

El caso de la Colección Gelman Santander exhibe tensiones entre lo privado y lo público, entre la difusión global del arte y la necesidad de mantenerlo accesible en su país de origen.

Claves para entender el conflicto

No es una venta, es un acuerdo de gestión

La colección sigue siendo propiedad privada

Parte del acervo saldrá al extranjero

El regreso está prometido, pero genera dudas

El debate refleja una discusión mayor sobre cultura y patrimonio en México

La historia de la Colección Gelman Santander está lejos de cerrarse. Entre acuerdos internacionales, intereses privados y presión pública, el futuro de este acervo sigue siendo incierto. Y la pregunta sigue en el aire: ¿México está viendo viajar su arte… o dejarlo ir?