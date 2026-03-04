Frida Kahlo en el Museo de Arte Modenrno; Exhibirán obras inéditas de la artista a partir de esta fecha

Después de casi dos décadas sin exhibirse en México, 68 obras de Frida Kahlo pertenecientes a la Colección Gelman Santander regresan al país en la exposición “Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander”, que se presenta en el Museo de Arte Moderno (MAM) en la Ciudad de México. Entre las piezas se encuentran 10 pinturas de Frida Kahlo, así como obras de otros gigantes del arte mexicano como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y más.

Te dejamos todos los detalles si quieres visitar la exposición, te dejamos toda la info a continuación.

¿Qué podrás ver en la exposición de Frida Kahlo en el Museo de Arte Moderno?

La exposición reúne un total de 68 piezas (de las cuales 27 cuentan con declaratoria de Monumento Artístico) que reflejan diversas etapas del arte moderno mexicano del siglo XX. Entre las destacadas se encuentran:

Autorretrato con collar (1933) y Diego en mi pensamiento (1943) de Frida Kahlo.

(1933) y (1943) de Frida Kahlo. Obras de Diego Rivera que capturan escenas populares urbanas y rurales.

Pinturas de José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, María Izquierdo y Gunther Gerzso, entre otros.

Además del valor artístico, estas piezas representan el diálogo entre tradición, modernidad y identidad cultural, y muchas de ellas forman parte de la historia del arte plástico mexicano, preservadas y difundidas gracias a la colaboración entre el MAM, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Fundación Banco Santander.

¿Cuándo y cuánto costará ver la exposición de Frida Kahlo en el Museo de Arte Moderno?

La muestra, que estará abierta al público desde el 17 de febrero hasta el 17 de mayo de 2026, representa uno de los eventos culturales más relevantes del año en la capital, ya que reúne obras que no se habían visto en el país desde hace 20 años, antes de iniciar su itinerancia internacional programada por la Colección Gelman Santander.

¿Dónde?: Museo de Arte Moderno (MAM), en el Bosque de Chapultepec

¿Cuándo?: Del 17 de febrero al 17 de mayo de 2026

¿Cuánto cuesta?: Entrada general de $95 y domingos entrada libre

Esta exposición es una oportunidad única para contemplar obras de Frida Kahlo que fueron clave y han influido en generaciones de artistas y que forman parte indispensable del patrimonio cultural del país.

¿Cómo se eligió y conservó este acervo?

Un aspecto poco reportado es el proceso técnico y de conservación que hizo posible esta exhibición tras 20 años fuera de las salas mexicanas. La Colección Gelman Santander no solo permaneció guardada, sino que fue revisada cuidadosamente por especialistas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) para garantizar condiciones óptimas de exhibición.

Esto incluyó tratamientos especiales de conservación preventiva y adaptación de obra para asegurar que los óleos y acuarelas, algunos extremadamente sensibles a la luz y humedad, puedan mostrarse sin riesgo de daño.

Además, la incorporación de obras que se sumaron con el tiempo (ampliando el acervo original recolectado por Jacques y Natasha Gelman) requirió un análisis de proveniencia y autenticidad para inscribir formalmente las piezas como parte de la colección que ahora retorna al público mexicano.