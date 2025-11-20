Frida Kahlo rompe récord mundial: “El sueño (La cama)” se convierte en su obra más cara vendida en subasta

Frida Kahlo vuelve a ser noticia en el mercado del arte. Su autorretrato El sueño (La cama), pintado alrededor de 1940, se vendió en 54.66 millones de dólares durante una subasta en Sotheby’s Nueva York, convirtiéndose no solo en la pieza más valiosa de la artista, sino también en la obra más cara jamás subastada de una mujer en la historia.

La venta superó el récord que desde 2014 mantenía Georgia O’Keeffe con Jimson Weed / White Flower No. 1, que alcanzó 44.4 millones de dólares. Con este nuevo monto, Kahlo se coloca en la cima del mercado global con una obra que ha generado interés por su carga simbólica y su lectura íntima del dolor.

En la pintura, la artista aparece recostada en su cama, mientras sobre ella flota un esqueleto envuelto en dinamita. La imagen, brutal y profundamente personal, ha sido descrita como surrealista por críticos y subastadores, aunque la propia Kahlo rechazaba esa etiqueta.

Antes, Diego y yo (1949)

El récord previo de la mexicana era Diego y yo (1949), vendida en 2021 por 34.9 millones de dólares. Con El sueño (La cama), esa marca queda ampliamente superada.

Aunque la casa de subastas no reveló la identidad del comprador, sí confirmó que la obra será exhibida entre 2026 y 2028 en algunos de los museos más importantes del mundo, como el MoMA de Nueva York y el Museo Nacional Británico de Arte Moderno.

La venta formó parte de una subasta dedicada al surrealismo que reunió más de 100 piezas, incluyendo trabajos de Salvador Dalí y René Magritte, y que terminó colocando a Kahlo como la gran protagonista de la jornada.

El récord no solo refuerza la vigencia de la artista en el mercado internacional; también consolida a Frida como uno de los nombres más influyentes del arte del siglo XX y una figura clave para el posicionamiento global del arte latinoamericano.