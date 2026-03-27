Sheinbaum descarta afectaciones en playas por derrame y ordena revisión de fugas en Cantarell

Residuos de combustóleo recalaron a la orilla en playa bonita en Campeche, derivado de la fuga de hidrocarburos

Ante el derrame hidrocarburo en el Golfo de México, la presidenta Claudia a Sheinbaum informó que el grupo interdisciplinario que atiende el caso se mantendrá de manera permanente.

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¿Qué acciones se implementan tras el derrame?

Se trata de que pueda trabajar en sistemas de alertamiento que avisen con mayor detalle cuando existe una situación de este tipo, es decir estar atentos para revisa por fugas en el yacimiento petrolero de Cantarell.

Tras confirmarse que la contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México ha sido producida por un barco y dos chapopoteras, la presidenta indicó que Pemex y la Secretaría de Marina llevan a cabo un análisis detallado del yacimiento petrolero de Cantarell, en Campeche.

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¿Cuál es el origen de la contaminación en Cantarell?

“Hay una emanación en el yacimiento de Cantarell que ayer fue explicada. Esta emanación no se sabe si es de manera natural, que puede estar ocurriendo de algún pozo que no ha sido explotado, o hay algún problema en alguna instalación de Pemex”.

“Entonces, en este momento hay un proceso de investigación muy profunda de todo el yacimiento de Cantarell y al mismo tiempo, de contención, para que la fuga o la emanación natural de esta zona pues pueda ser contenida y no llegue a la playa”. —

La mandataria señaló que las playas del Golfo se encuentran limpias, dado que se ha hecho el trabajo de limpieza por parte de las autoridades.

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