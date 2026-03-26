¿Cantarell o buque ilegal? SAT y Marina investigan megaderrame de petróleo en el Golfo de México

Se inició una denuncia ante la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades

A casi un mes de detectarse el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México en costas del estado de Veracruz y Tabasco, el caso tomó carácter de contingencia nacional.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, informó que se investigan tres posibles fuentes de la contaminación:

La primera, un buque que pudo haber vertido de manera ilegal el combustible.

que pudo haber vertido de manera ilegal el combustible. La segunda, una emisión natural en la chapopotera de Coatzacoalcos, al norte de Veracruz.

La tercera, considerada la más sólida, en Cantarell, en Campeche, que podría tratarse de una emisión natural o una posible falla estructural en la plataforma.

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¿Qué acciones realizan las autoridades?

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcenas, señaló que se atienden de manera inmediata las afectaciones ambientales y se brinda apoyo a los pescadores mientras se concluyen las investigaciones.

Asimismo, se informó que se inició una denuncia ante la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades y establecer el origen de la contaminación en los litorales.

El almirante Raymundo Pedro Morales indicó que, en coordinación con otras dependencias, se han limpiado 200 de los más de 600 kilómetros contaminados y aseguró que durante el periodo vacacional de Semana Santa las playas pueden ser visitadas sin riesgo para la salud.

El derrame de hidrocarburos que afecta las costas del #GolfoDeMéxico es, además de una emergencia socioambiental, una crisis de transparencia y de rendición de cuentas del Gobierno Federal, que vulnera el derecho de las comunidades costeras a un medio ambiente sano. pic.twitter.com/YIREIUO7xZ — Oceana en México (@OceanaMexico) March 24, 2026

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¿Cuál es el estado actual del derrame?

Hasta el momento se desconoce el origen del derrame de petróleo, por lo que no se puede señalar a un responsable. En la zona trabajan buzos y drones submarinos para ubicar la fuente de la contaminación.

A casi un mes del incidente, el derrame continúa expandiéndose, mientras persisten dudas sobre su contención, pese a la colocación de barreras en distintas zonas afectadas.

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