¿Qué hay detrás del Plan B de Sheinbaum? Señalan desgaste de la 4T y control electoral

El experto señaló que el Gobierno Federal ahora apuesta por una reforma que le permita modificar la estructura interna del INE

El politólogo y especialista en temas electorales, Mauricio Merino, alertó sobre las verdaderas intenciones detrás del Plan B de la reforma electoral, y señaló que, tras el fracaso por la falta de mayoría calificada, el Gobierno Federal ahora apuesta por una reforma que le permita modificar la estructura interna del Instituto Nacional Electoral (INE) con una mayoría simple.

¿Qué busca modificar la reforma electoral?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Mauricio Merino explicó que el objetivo es intervenir en el Servicio Profesional Electoral y en el número de direcciones del instituto, amparándose en el artículo 41 constitucional.

Esta insistencia del gobierno no responde a una búsqueda de austeridad o mayor participación ciudadana, sino a una estrategia para controlar los procesos electorales, ante el evidente desgaste de la Cuarta Transformación.

“Porque es 2027 la elección, habrán pasado nueve años… Son nueve años que el desgaste del ejercicio del poder, obviamente ya están presentes en este momento… reprobados en salud, en seguridad, en economía, en educación”. —

Al aire // Pleito entre PT y MORENA deja al Plan B muy descafeinado y a @Claudiashein debilitada.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a @Maurici10090256 . pic.twitter.com/kQwhsxOsiL — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) March 28, 2026

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¿Por qué preocupa el escenario rumbo a 2027?

El politólogo, quien además es de los fundadores del Instituto Federal Electoral (IFE), subrayó que el panorama para las elecciones de 2027 y 2030 es muy distinto al de 2018, pues, aunque la actual administración conserva niveles de simpatía, carece de la potencia que tuvo Andrés Manuel López Obrador, lo que genera nerviosismo en Morena y sus aliados ante la posibilidad de perder terreno en las urnas.

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿A qué prácticas del pasado se compara?

Estas maniobras son un intento de regresar a estilos del pasado, puntualizó, comparables con el control electoral de finales de los años ochenta.

La combinación de factores como la deuda pública, la falta de crecimiento económico y el avance del crimen organizado está generando una incomodidad social que el oficialismo pretende mitigar mediante el control institucional, asegurando así su permanencia en el poder a pesar de los resultados de su gestión, agregó.

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