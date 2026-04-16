Cuestionan a Marcelo Ebrard por uso de la Embajada en Londres para su familia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ebrard niega abuso de poder por estancia de su hijo en embajada británica

Marco Fernández, profesor investigador del Tec de Monterrey, calificó como un acto de cinismo y una violación directa a la ley el uso de la Embajada Londres para hospedar al hijo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante una estancia académica.

¿Por qué se considera una violación a la ley?

Esta acción no representa un simple gesto de protección paternal, sino que constituye una falta grave a la Ley de Responsabilidades Administrativas al utilizar instalaciones estatales para beneficio personal y de terceros.

En el espacio de “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Marco Fernández destacó que las declaraciones del secretario confirman la comisión de diversos delitos, entre los que destacan el tráfico de influencias y el peculado.

Al aire // Ebrard niega abuso de poder por estancia de su hijo en Embajada Británica.



Lo hablamos #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a @marco_fdezm . https://t.co/XAH6OGUM46 — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) April 17, 2026

¿Qué delitos podrían configurarse?

Explicó que el peculado se configura cuando un servidor público utiliza bienes del Estado para un beneficio particular, ignorando la normativa vigente bajo la justificación de haber estado ocupado en la gestión de vacunas durante la crisis sanitaria.

Ni la Secretaría de la Función Pública ni la Fiscalía especializada actuaron para levantar las sanciones correspondientes, señaló, lo que deja entrever que la cercanía de sus titulares con la presidencia garantiza la impunidad de los integrantes del gabinete.

¿Habrá consecuencias legales?

Este escenario evidencia una contradicción en la supuesta autoridad moral de la administración actual, que permite conductas similares a las de gobiernos anteriores.

Para Marco Fernández, esta situación no tendrá consecuencias legales ni separaciones del cargo, pues la narrativa oficial suele desviar la atención hacia escándalos de administraciones pasadas para evitar rendir cuentas por las faltas presentes.

Síguenos en Google News y encuentra más información