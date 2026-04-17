Nueva Ley de Cine en México: ¿En qué consisten los cambios y cómo afectan a los creadores?
El cine mexicano ya no tendrá que pelear en desventaja contra las grandes producciones de Hollywood. Con la nueva Ley para el Cine y lo Audiovisual, el gobierno federal busca blindar la identidad cultural de México a través de la descentralización de recursos
La industria cinematográfica en México tendrá cambios tras la aprobación de la Ley para el Cine y lo Audiovisual; dicha reforma surgió como una respuesta necesaria ante la evolución tecnológica y las nuevas formas de consumir cine, buscando proteger la cultura y fortalecer la producción en todo el país.
¿Qué cambios introduce la nueva ley?
En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que uno de los pilares más importantes es la garantía del gobierno para el fomento al cine.
Con la eliminación de los fideicomisos, la ley establece ahora un conducto legal que asegura apoyos financieros con un esquema de incremento presupuestal progresivo, que brinda certidumbre a los creadores sobre el respaldo institucional a largo plazo.
¿Cómo impacta en la exhibición del cine mexicano?
Respecto a la exhibición en salas comerciales, la funcionaria destacó que, si bien se mantiene el 10% como tiempo mínimo de exhibición para el cine mexicano, la nueva ley duplica el periodo de permanencia de los estrenos nacionales, pasando de siete a 14 días obligatorios en cartelera.
Esta medida busca que las películas locales tengan una oportunidad real de conectar con el público y no sean desplazadas prematuramente por los grandes estrenos internacionales, promoviendo además horarios más justos y visibles.
¿Qué medidas contempla para preservar y descentralizar el cine?
Se decretó la creación de un archivo de la memoria audiovisual en la Cineteca Nacional, donde se resguardará una copia de cada producción para evitar la pérdida del acervo histórico del país.
También se impulsará una política de descentralización para que los recursos lleguen a cineastas fuera de las grandes ciudades, priorizando que las comunidades indígenas y afromexicanas puedan narrar sus propias historias sin intermediarios.