Paralizan la México-Cuernavaca HOY: Bloqueo por falta de agua en Xochimilco deja varados automovilistas

Cientos de viajeros en Semana Santa enfrentan el bloqueo por falta de agua en Xochimilco dejándolos varados en la carretera México-Cuernavaca HOY en ambos sentidos cerca de la caseta de Tlalpan.

Un bloqueo en la autopista México-Cuernavaca mantiene paralizada la circulación en ambos sentidos a la altura de la zona de El Caminero y la plaza de cobro de Tlalpan. La manifestación, realizada por vecinos de localidades de la alcaldía Xochimilco, inició la mañana de este viernes 27 de marzo en protesta por el desabasto de agua potable que está afectando a sus comunidades.

El cierre total de la vía coincide con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa y cientos de automovilistas que intentan salir de la Ciudad de México hacia el estado de Morelos, así como transportistas que ingresan a la capital, permanecen varados debido a que los inconformes están impidiendo el paso.

Alternativas viales por bloqueo en carretera México-Cuernavaca hoy

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó a través de sus redes sociales sobre el cierre a la circulación y recomendó rutas alternas para evitar el bloqueo en la autopista México-Cuernavaca este viernes 27 de marzo:

Utilizar la Carretera Federal México-Cuernavaca .

. Optar por el Viaducto Elevado Tlalpan para desahogar la salida hacia el sur, aunque se reporta saturación en la incorporación a la vía libre.

La principal demanda de los vecinos se centra en el incumplimiento de acuerdos previos por parte de las autoridades locales. Según los manifestantes, la alcaldía Xochimilco se había comprometido a suministrar el recurso a través de un esquema regular de pipas ante las fallas constantes en la red de suministro de la Ciudad de México. Sin embargo, denuncian que tras una semana de servicio, el apoyo cesó.

Hasta el momento, la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, no ha emitido un pronunciamiento ni se ha establecido una mesa de diálogo que permita la liberación de la vía.