Caos en la autopista México-Cuernavaca por volcadura de tráiler

Volcadura de un tráiler cargado con 30 toneladas de plástico provoca la muerte de una persona y caos vial en la México-Cuernavaca.

La autopista México-Cuernavaca registró un fuerte caos la mañana de este lunes luego de que un tráiler cargado con más de 30 toneladas de productos de plástico volcó a la altura de la curva conocida como La Pera.

☑️ ACTUALIZACIÓN. #AutMéxicoCuernavaca, dirección CDMX. Se informa a las personas que se registran diversos eventos, que afectan la circulación:



🔘Km 66, continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (servicios periciales). Dir. Cuernavaca, se da… — CAPUFE (@CAPUFE) March 23, 2026

¿Dónde ocurrió el accidente?

El percance se registró en dirección a Morelos, a la altura del kilómetro 66. Tras la volcadura, el conductor perdió la vida al quedar prensado dentro de la cabina de la unidad.

¿Qué provocó el cierre de la autopista?

El accidente generó el cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca, ya que el tráiler quedó atravesado sobre la vialidad.

Autoridades habilitaron un carril por el interior del campamento de CAPUFE; sin embargo, se reporta un importante asentamiento vehicular en la zona.

¿Cuál fue la causa del accidente?

De acuerdo con información de la Guardia Nacional División Caminos, el tráiler era conducido a exceso de velocidad, lo que provocó que el operador perdiera el control en la curva y terminara volcado, invadiendo ambos carriles.

En el lugar laboran peritos y personal del Ministerio Público del estado de Morelos para realizar el levantamiento del cuerpo y permitir la reapertura de la circulación en la autopista México-Cuernavaca.

ahz.