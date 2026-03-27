Detienen al Comandante Galindo, líder de célula Delta del CJNG en el Edomex

El Comandante Galindo, identificado como Ramiro Ulises “N”, jefe de la “Operativa Delta” del CJNG, fue detenido en Malinalco, al sur del Edomex.

Delitos que se le imputan

El sujeto es señalado por actividades como homicidio, privación de la libertad, trata de personas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos, así como delitos contra la salud, cometidos en diversos municipios del Oriente del Estado de México.

De acuerdo con la orden de aprehensión vigente, este sujeto habría privado de la libertad a una víctima en el oriente del Estado, junto con otras tres personas más y lo habría obligado a trasladar estupefacientes en Tijuana y Baja California.

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Liderazgo en grupo criminal

Ramiro Ulises “N” fue identificado como líder de la agrupación “Operativa Delta”, del CJNG, organización vinculada a diversas actividades delictivas en la región y es considerado una figura relevante dentro de esta célula delictiva que opera en el Estado de México, por lo que será trasladado a la FEMDO.

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