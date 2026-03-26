Tras discusión familiar, suegro llama a ICE y yerno acaba en centro de detención en Tacoma

Suegro denuncia a yerno migrante y termina en centro de detención. X

Un caso viral en Estados Unidos ha generado polémica en redes sociales y reavivado el debate sobre el uso de denuncias migratorias en conflictos personales.

Un hombre identificado como Oscar Antonio Castañeda habría llamado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para denunciar a su yerno, César Herrera Ferrer, un migrante venezolano, tras una discusión familiar.

Suegro llama a ICE y yerno termina detenido en Washington tras discusión

De acuerdo con los reportes, días antes del arresto se registró un altercado entre ambos, en el que presuntamente Castañeda amenazó a su yerno con un arma. Por este hecho, el suegro fue detenido, aunque posteriormente quedó en libertad.

Tras salir, acudió nuevamente al domicilio donde vivían su hija y su yerno. Fue en ese momento cuando decidió contactar a las autoridades migratorias para reportar el estatus legal de César.

Según el testimonio de Francesca, hija de Castañeda y pareja de Herrera Ferrer, la llamada habría tenido un objetivo específico: evitar que su esposo acudiera a declarar ante un tribunal por el incidente previo.

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Yerno es detenido por ICE tras denuncia de su suegro en pleno conflicto familiar

Tras la denuncia, agentes migratorios detuvieron a César Herrera Ferrer, quien actualmente se encuentra recluido en un centro de detención de ICE en Tacoma, Washington.

El caso ha generado controversia por el uso de mecanismos migratorios en disputas personales, especialmente cuando hay procesos legales en curso.

Debate en redes y derechos migratorios

La historia se ha viralizado rápidamente, provocando reacciones divididas. Mientras algunos señalan la legalidad de la denuncia, otros cuestionan el trasfondo y el posible uso del sistema migratorio como herramienta de presión.

Organizaciones defensoras de migrantes han advertido en diversas ocasiones sobre este tipo de situaciones, en las que conflictos familiares o laborales pueden derivar en consecuencias migratorias graves.

El caso sigue en desarrollo y podría tener implicaciones tanto legales como migratorias en los próximos días.