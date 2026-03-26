Se armó el Plan C en las rodillas y se avaló: Luis Armando Melgar

“El artículo 35 se desechó y se armó el Plan C de confusión en las rodillas, porque al final era una confusión total ni los legisladores de Morena sabían que iba a pasar… Hasta ellos acabaron votando porque el artículo que quedara en sus términos hasta 2028”, señaló el senador del PVEM, Luis Armando Melgar quien advirtió “vamos a ver cómo les va a los Congresos locales”, luego de la aprobación de la reforma electoral.

“Terminamos en plan C de confusión, hasta ellos mismos en Morena no entendían que se votaba. Querían la revocación y no había forma de dárselos”: @LAMelgar en @WRADIOMexico https://t.co/kaAPbHkhb6 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 26, 2026

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Señalan falta de consenso en la reforma

En el espacio de “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, el legislador del Verde adelantó que “habrá controversias constitucionales”, como resultado de la falta de consulta a los municipios de los estados a quienes dio “no se les consultó nada, cuando la gobernabilidad está en cómo reparten sus regidores”. Y recalcó que “no había manera de que la elección fuera concurrente”-

Ante los dichos de la Presidenta quien afirma que “esto no es una derrota”, Melgar dijo

No podemos tapar el Sol con un dedo, cuando lo que se buscaba es que ella estuviera en campaña”. —

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Riesgos políticos y posturas del PVEM

Para el Verde, dijo “la lección no hay que llegar con iniciativas sin consenso, corremos el riesgo de que al final no pasen y es un desgaste”.