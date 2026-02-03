¿Qué hago si muere mi familiar y tiene deudas con el banco?

Cuando un familiar fallece y deja deudas bancarias, es normal que surjan dudas y preocupaciones. En México, las deudas no se heredan automáticamente, y los bancos siguen protocolos específicos en estos casos, de acuerdo con la regulación financiera vigente en 2026 y las políticas de las principales instituciones bancarias.

Lo primero que debes saber es que los familiares no están obligados a pagar las deudas del fallecido con su propio dinero, a menos que hayan firmado como aval, coacreditado o obligado solidario. Las obligaciones se cubren, en su caso, con los bienes que formen parte de la herencia.

Qué ocurre con las deudas bancarias tras el fallecimiento de una persona

De acuerdo con bancos como BBVA, Banamex, Banorte y Santander, el primer paso es notificar formalmente el fallecimiento a la institución financiera. Para ello, se solicita:

Acta de defunción

Una identificación del solicitante.

A partir de ese momento, el banco congela movimientos y revisa la situación del crédito.

En muchos casos, los productos bancarios —como créditos personales, automotrices o hipotecarios— cuentan con un seguro de vida obligatorio. Si el titular fallece, este seguro puede liquidar total o parcialmente la deuda, siempre que el crédito esté al corriente en pagos.

Deudas con el banco: pasos a seguir cuando fallece un familiar

Si no existe seguro o este no cubre el adeudo completo, el banco puede reclamar el pago únicamente con los bienes del fallecido, dentro del proceso de sucesión o juicio testamentario. Ninguna institución puede exigir pagos directos a hijos, cónyuges u otros familiares que no estén legalmente obligados.

Las autoridades financieras recomiendan no hacer pagos apresurados, no firmar convenios sin asesoría y verificar directamente con el banco el estatus del crédito. También es importante revisar si el fallecido dejó testamento, ya que esto facilita el trámite y la resolución de adeudos.