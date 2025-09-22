Banco del Bienestar alerta a derechohabientes por fraudes que ofrecen créditos y préstamos a su nombre
Llamó a informarse únicamente mediante los canales oficiales.
Diversas instituciones han encendido las alarmas ante el aumento de fraudes financieros. La Condusef y el INAPAM han identificado múltiples estafas, pero ahora fue el Banco del Bienestar, encargado de dispersar pensiones, becas y otros apoyos sociales, quien emitió su propia alerta.
A través de redes sociales, el organismo advirtió sobre personas que ofrecen créditos, préstamos o solicitan dinero utilizando indebidamente el nombre del banco. La institución señaló que no realiza contactos por redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto ni WhatsApp para pedir dinero o datos personales. Asimismo, llamó a los derechohabientes a informarse únicamente mediante los canales oficiales.
El Banco del Bienestar explicó que estos los fraudes buscan engañar a beneficiarios de programas sociales para obtener dinero o datos sensibles.
¿Cómo identificar un fraude relacionado con el Banco del Bienestar?
Algunos consejos para evitar caer en engaños son:
- Desconfía de cualquier oferta de crédito rápido, préstamo o beneficio que exija pagos por adelantado.
- Revisa siempre que la información provenga de las cuentas oficiales del banco.
- Nunca compartas tu información personal ni financiera con desconocidos.
¿Qué hacer en caso de robo o pérdida de tu Tarjeta Bienestar?
Si pierdes tu tarjeta o eres víctima de un robo, lo primero es llamar de inmediato al 800 900 2000. Durante la llamada, te solicitarán tu CURP y una identificación oficial para confirmar tu identidad y proceder al bloqueo del plástico.
Una vez bloqueada, la tarjeta quedará inutilizada para proteger tu dinero. El personal del banco te indicará los pasos para reponerla y asegurar el acceso a tus recursos.
