Banco del Bienestar alerta a derechohabientes por fraudes que ofrecen créditos y préstamos a su nombre. / Karl Tapales

Diversas instituciones han encendido las alarmas ante el aumento de fraudes financieros. La Condusef y el INAPAM han identificado múltiples estafas, pero ahora fue el Banco del Bienestar, encargado de dispersar pensiones, becas y otros apoyos sociales, quien emitió su propia alerta.

A través de redes sociales, el organismo advirtió sobre personas que ofrecen créditos, préstamos o solicitan dinero utilizando indebidamente el nombre del banco. La institución señaló que no realiza contactos por redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto ni WhatsApp para pedir dinero o datos personales. Asimismo, llamó a los derechohabientes a informarse únicamente mediante los canales oficiales.

El Banco del Bienestar explicó que estos los fraudes buscan engañar a beneficiarios de programas sociales para obtener dinero o datos sensibles.

TE PUEDE INTERESAR: Banco del Bienestar: Alertan por fraudes con Tarjeta Bienestar; así operan los estafadores en 2025

¡Atención!



Si te ofrecen un crédito, préstamo o te solicitan dinero a nombre del #BancoDelBienestar, ten cuidado.#ElBancoDelPuebloDeMéxico no te contactará a través de redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto o vía Whatsapp para pedirte dinero o solicitar tu… pic.twitter.com/CsbntCdSdM — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) September 20, 2025

¿Cómo identificar un fraude relacionado con el Banco del Bienestar?

Algunos consejos para evitar caer en engaños son:

Desconfía de cualquier oferta de crédito rápido, préstamo o beneficio que exija pagos por adelantado.

Revisa siempre que la información provenga de las cuentas oficiales del banco.

Nunca compartas tu información personal ni financiera con desconocidos.

¿Qué hacer en caso de robo o pérdida de tu Tarjeta Bienestar?

Si pierdes tu tarjeta o eres víctima de un robo, lo primero es llamar de inmediato al 800 900 2000. Durante la llamada, te solicitarán tu CURP y una identificación oficial para confirmar tu identidad y proceder al bloqueo del plástico.

Una vez bloqueada, la tarjeta quedará inutilizada para proteger tu dinero. El personal del banco te indicará los pasos para reponerla y asegurar el acceso a tus recursos.

TE PUEDE INTERESAR: Tarjeta Bienestar 2025: Así puedes bloquearla y reportarla en caso de robo o extravío