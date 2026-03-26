FGR solicita a EEUU deportación de esposa del exgobernador César Duarte; Chihuahua la requiere por desvío de recursos

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que solicitará formalmente al gobierno de Estados Unidos la deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

La expresidenta del DIF estatal fue detenida el pasado miércoles 25 de marzo en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a que no portaba documentos que acreditaran su estancia legal en Estados Unidos.

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La dependencia federal detalló que si bien no mantiene investigaciones abiertas contra Gómez Fong, ha recibido una solicitud formal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

La autoridad estatal informó que cuenta con indagatorias en proceso contra ella, relacionadas con posibles desvíos de recursos públicos durante la gubernatura de su cónyuge César Duarte, en el período 2010-2016.

“La FGR llevará a cabo las gestiones necesarias para la entrega de Bertha Olga Gómez Fong a las autoridades que la requieren en el estado de Chihuahua” — , puntualizó la dependencia federal en un comunicado.

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Por este motivo, la FGR informó que llevará a cabo las gestiones necesarias para la entrega de Bertha Olga Gómez Fong a las autoridades que la requieren.