¡Cae otro exgobernador! FGR detiene a César Duarte en Chihuahua

César Duarte Jáquez fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en Chihuahua( FOTO: Cuartoscuro )

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en la capital del estado.

Es acusado por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024, por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

Ampliar

Te podría interesar: Inicia recuperación de agua en propiedad de César Duarte en Chihuahua

¿Qué delitos se le han imputado al exgobernador?

“César ‘N’, había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local”. —

Posteriormente, el 4 de octubre de 2024 la FGR tramitó ante el gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los que ya había sido procesado, la cual fue concedida hasta el 4 de diciembre del 2025.

#FGRInforma | Fue detenido en Chihuahua César "N", por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024. 1/4 pic.twitter.com/ZLsszHZJTj — FGR México (@FGRMexico) December 8, 2025

También puedes leer: Vinculan a proceso al ex gobernador de Chihuahua Cesar Duarte

¿Qué detalla la FGR sobre el nuevo proceso?

La fiscalía detalló que se le acusa de recursos ilícitos por su probable intervención como servidor público en Chihuahua en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

“La persona mencionada en este comunicado es considerada inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.

Síguenos en Google News y encuentra más información