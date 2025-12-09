Abogado de César Duarte denuncia triple enjuiciamiento y advierte riesgos en el debido proceso

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista para ‘Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, el abogado de César Duarte Jáquez, Juan Carlos Mendoza, afirmó que su cliente enfrenta un hecho sin precedentes, el ser procesado tres veces por los mismos hechos, un triple enjuiciamiento.

“Es una situación de que estamos en un triple enjuiciamiento, es algo que yo no había visto”. — Juan Carlos Mendoza

Te podría interesar: ¡Cae otro exgobernador! FGR detiene a César Duarte en Chihuahua

¿Qué argumenta la defensa sobre los procesos previos?

Mendoza explicó que los hechos imputados ahora en la Ciudad de México, incluyendo montos, fechas, contratos y referencias bancarias, son idénticos a los del proceso de peculado en Chihuahua y a un juicio administrativo previo.

Duarte ya fue liberado de responsabilidad administrativa por esos mismos actos, recordó el abogado, por lo que este nuevo proceso federal constituye una violación a los derechos humanos y un “triple enjuiciamiento” prohibido por la ley.

Ampliar

También podrías leer: Inicia recuperación de agua en propiedad de César Duarte en Chihuahua

¿Por qué se intenta reclasificar el delito?

Las autoridades buscan reclasificar el delito como operaciones con recursos de procedencia ilícita porque no han podido probar el origen ilegal del dinero en el proceso original de peculado, aseveró.

Juan Carlos Mendoza señaló que se sorprendió ante la reaprehensión de César Duarte, pues ocurrió afuera de la casa del exgobernador y no tenía conocimiento de ella, incluso horas antes de la detención, Duarte había estado en su despacho con el equipo legal.

La detención se podría tratar de un tema de “motivación política” y no de fundamentos jurídicos sólidos, puntualizó.

Es la primera vez en la historia de México que una persona enfrenta un proceso tres veces por los mismos hechos.



Juan Carlos Mendoza, abogado del exgobernador #CesarDuarte, explicó a @EnriqueEnVivo la situación del exmandatario estatal en @asilascosasWPM pic.twitter.com/BtrPraIhiD — W Radio México (@WRADIOMexico) December 10, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información