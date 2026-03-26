Ebrard plantea reactivar la OMC ante parálisis global

La OMC atraviesa una etapa de ineficiencia operativa que impide resolver disputas comerciales globales, señala Ebrard y llama a su activación.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, fijó la postura de México ante la Organización Mundial del Comercio, al señalar que el país apuesta por reactivar el organismo frente a su actual parálisis, en el contexto de la OMC.

Crisis en el sistema multilateral

El funcionario advirtió que el sistema multilateral enfrenta un momento crítico y que su falta de capacidad podría generar un entorno desfavorable para economías emergentes.

“La postura nuestra es decir, a ver, hay dos caminos. Lo que más nos conviene es salir de la parálisis y ponernos de acuerdo. Caso contrario, ¿qué va a suceder? Pues son las reglas que ponga Estados Unidos, la Unión Europea y los más poderosos, China, y los demás países vamos a tener que sobrevivir en ese mundo”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Tasa Banxico baja a 6.75% ante debilidad económica e inflación

EN VIVO 🔴 El secretario de Economía, @m_ebrard, y la gobernadora de Morelos, @margarita_gs, encabezan el encuentro con la industria creativa para fortalecer la producción cinematográfica.



🎬 Sigue la transmisión ahorahttps://t.co/BI7AOX3z06 — Economía México (@SE_mx) March 26, 2026

Ebrard subrayó que la OMC atraviesa una etapa de ineficiencia operativa que impide resolver disputas comerciales, lo que debilita su papel global.

La Organización, como está, no tiene futuro porque no resuelve. No puedes instaurar ni siquiera un procedimiento… por ejemplo, cuando hay diferentes aranceles, no está funcionando”. —

El secretario explicó que México mantiene representación activa en el organismo, aunque decidió permanecer en el país para atender negociaciones clave con Estados Unidos.

“Tenemos allá todo el equipo de México… ya se nombró al representante permanente… pero esta semana me pareció importante estar aquí porque hay varios procedimientos que tengo yo que atender con Estados Unidos”, detalló.

TE RECOMENDAMOS LEER: Trump rompe con la OTAN en plena crisis con Irán: “EE. UU. no necesita nada

Relación comercial con China y aranceles

En conferencia de prensa luego de participar como invitado especial en el anuncio de inversiones e incentivos a la industria cinematográfica de Morelos, en otro tema, el titular de Economía abordó las tensiones comerciales con China, tras la imposición de aranceles por parte de México en algunos productos.

Ebrard reconoció la magnitud de la relación comercial , pero justificó las medidas como una forma de proteger la competencia en el mercado nacional.

“China es un socio muy grande de México. Nosotros importamos 130 mil millones de dólares… pero solamente exportamos 11. Y lo que estamos viendo es que en algunos casos… necesitábamos proponer aranceles para que el piso esté parejo”, explicó.

A pesar de las diferencias, descartó un conflicto abierto y destacó que no ha habido represalias por parte del país asiático.

“China manifiesta su punto de vista, pero yo veo positivo que no haya impuesto represalias… no están conformes, pero no estamos en pleito”, dijo.

El funcionario enfatizó que las decisiones arancelarias responden a prácticas que afectan a la industria nacional.

“Cuando nosotros ponemos un arancel en un vehículo… es porque me estás mandando el vehículo abajo de costo… no hay competencia posible. Entonces, yo tengo que cuidar a los que me dicen ‘eso no se vale’. Es como el fútbol… me toca ser el árbitro”, ejemplificó.

Finalmente, reiteró que México mantiene una relación de respeto con China, incluso ante diferencias en políticas comerciales y regulatorias en el marco de la OMC México.

“Tenemos unas muy buenas relaciones, tenemos respeto. Es un país que respetamos, no tenemos diferencias… seguimos jugando”, concluyó.