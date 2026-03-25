Seguridad y Turismo en CDMX: El plan de la alcaldía Cuauhtémoc para el Mundial

Alessandra Rojo de la Vega solicitará al Gobierno de la Ciudad de México más presupuesto, principalmente para reforzar la seguridad

La alcaldía Cuauhtémoc dio a conocer que esta demarcación, por estar en el corazón de la Ciudad de México, donde miles de turistas nacionales y extranjeros visitan el Centro Histórico, restaurantes y hoteles de Paseo de la Reforma, requiere reforzar la seguridad turística.

Por lo anterior, la titular de la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega, informó que ante la proximidad de la llegada de paseantes insistirá en la necesidad de solicitar al Gobierno de la Ciudad de México más presupuesto, principalmente para reforzar la seguridad frente a la llegada de miles de turistas durante el Mundial de Futbol.

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¿Para qué se solicitarán más recursos?

De autorizarse estos recursos, que se solicitarán en las mesas de seguridad y movilidad, los policías de la demarcación podrán capacitarse en materia de vialidad y tránsito; sin embargo, esta capacitación tendrá un costo.

“Yo lo veo muy complicado, porque de por sí batallamos con el tan poquito que tenemos en la alcaldía para una población tan grande que viene todos los días, entonces se va a tener que pagar esta capacitación para nuestra policía”. —

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¿Cómo será la coordinación con autoridades?

Comentó que, si bien hasta el momento no hay un plan concreto, confía en que se logrará una buena coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

Rojo de la Vega adelantó que ya existe coordinación con los tres niveles de gobierno, pero se requiere más apoyo para el área de seguridad, por lo que espera que después de Semana Santa se lleve a cabo otra reunión para coordinar la verificación de puntos de interés turístico, restaurantes, hoteles, alojamientos temporales y establecimientos con horarios extendidos de servicio.

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