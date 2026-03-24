Uber firma convenio con Taxis concesionados para mejorar cobertura en el Mundial

Con miras al Mundial de Futbol 2026, taxistas concesionados y Uber acuerdan operar bajo una misma plataforma con tarifas reguladas

Uber tendrá vivirá una nueva realidad tras la firma de un convenio con la agrupación MX Taxi, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio de transporte durante el Mundial de Futbol 2026.

Erasto Vázquez, presidente de MX Taxi, señaló que esta alianza pone fin a la competencia directa, ya que con un mayor número de unidades, tanto turistas como habitantes de la capital podrán elegir el tipo de vehículo que desean abordar. Además, destacó que los taxis concesionados que se integren a la plataforma deberán respetar la tarifa establecida por la aplicación para evitar abusos contra los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR: Falta de taxis de aplicación y remodelación de estacionamientos provoca molestia en usuarios del AICM

¿Cómo funcionará la alianza entre taxis y Uber?

En una primera etapa, MX Taxi cuenta con 5 mil unidades integradas, aunque se prevé que la cifra aumente en los próximos meses. Sin embargo, al tratarse de taxis independientes, los operadores podrán elegir entre cobrar con la tarifa de la plataforma o continuar utilizando el taxímetro como hasta ahora.

El esquema busca dar mayor flexibilidad a los conductores sin afectar la transparencia en los cobros, especialmente durante eventos de alta demanda como el Mundial.

TE PUEDE INTERESAR: Operativos serían ilegales si ocurrieran, afirma la representante legal de Uber México

¿En qué ciudades aplicará el convenio?

Este acuerdo de taxis y Uber se firmó a nivel nacional, lo que permitirá que en distintas ciudades del país, al solicitar un servicio, el usuario pueda recibir tanto un vehículo de Uber como un taxi con cromática local.

Esto facilitará la movilidad en sedes mundialistas y zonas turísticas, donde se espera una alta afluencia de visitantes.

¿Qué pasará con el servicio en aeropuertos?

En cuanto a la operación en aeropuertos, los conductores solo podrán trasladar pasajeros, pero no recogerlos dentro de las zonas restringidas. Esto se debe a que, de acuerdo con autoridades federales, únicamente las empresas concesionarias autorizadas pueden ofrecer servicio dentro de las terminales aéreas.

ahz.