Qué prisión preventiva oficiosa se sujete a delitos y no a criterio de un juez: Sheinbaum

Defendió la presidenta Claudia Sheinbaum la determinación para mantener la prisión preventiva oficiosa, medida que será discutida en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 24 de junio, para analizar si existe una validez constitucional con base en tratados y el marco legal internacional.

Durante la mañanera la primera mandataria, señaló que mantiene su postura desde la Jefatura de Gobierno que, ante la situación de inseguridad del país, es importante que existan delitos para que no sea a criterio del juez, si se determina o no la prisión preventiva oficiosa.

“De todas maneras en la prisión preventiva oficiosa no es que siempre se va a detener, está siempre a criterio del juez de acuerdo a las pruebas que presente el Ministerio Público… frente a la situación de inseguridad que vive el país, los grupos de la delincuencia organizada, es importante incluso para protección de los propios jueces, que hayan ciertos delitos en donde no quede a criterio del juez si es prisión preventiva oficiosa, que no quede a criterio del juez si es prisión o no, si no que ya haya una orientación previa que ciertos delito como homicidio por ejemplo o ciertos delitos graves”.

Reconoció que ello ha generado una discusión muy grande sin embargo lamentó que la oposición no plantee opciones para la situación actual por la existencia de los grupos de delincuencia organizada.

“Creo yo que es correcto, lo plantee incluso cuando estaba la discusión que se quede la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, eso tiene que ver incluso que el juez no ponga en riesgo su vida… hay quien, toda la oposición está supuestamente en contra de pero tampoco plantean otras opciones, es una medida que se toma frente a la situación actual y las condiciones que vive nuestro país frente a la situación actual y las condiciones en las que vive nuestro país frente a una situación de grupos de delincuencia organizada”.

Y es que miércoles la ministra Margarita Ríos Farjat, anunció que propondrá una interpretación acorde a derechos humanos y estándares internacionales para eliminar el carácter automático de dicha medida cautelar. De acuerdo a la iniciativa se determina fundada la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Conferencia de prensa matutina. Jueves 19 de junio 2025 https://t.co/0Q57NjjQ3r — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información