Tren Ligero CDMX: confirman cambios de horario por obras en tramo Tasqueña-Estadio Azteca

Tren Ligero tendrá ajustes de horario por trabajos entre Tasqueña y Estadio Azteca. X

Usuarios del Tren Ligero de la Ciudad de México deberán tomar precauciones durante marzo de 2026. Las autoridades capitalinas confirmaron que el servicio tendrá cambios temporales de horario debido a obras de modernización y mantenimiento en la línea que conecta Tasqueña con Xochimilco.

El ajuste fue anunciado por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y forma parte de trabajos para instalar un nuevo sistema de regulación y control ferroviario, además de mantenimiento en varias estaciones del recorrido. Estas mejoras buscan aumentar la capacidad, seguridad y eficiencia del transporte que conecta el sur de la capital.

Las modificaciones comenzarán a partir del sábado 7 de marzo de 2026 y afectarán principalmente el tramo entre Tasqueña y Estadio Azteca, uno de los puntos con mayor flujo de usuarios.

Así cambiará el horario del Tren Ligero en marzo

De acuerdo con el STE, el servicio del Tren Ligero tendrá un esquema temporal durante las obras.

De lunes a viernes: el Tren Ligero terminará operaciones a las 22:00 horas. Después de ese horario habrá servicio de apoyo con RTP y trolebuses entre Tasqueña y Xochimilco.

Sábados: de 06:00 a 22:00 horas habrá transporte de apoyo de Tasqueña a Estadio Azteca, mientras que de Estadio Azteca a Xochimilco continuará el servicio normal del tren.

Domingos: el apoyo de RTP operará de 07:00 a 22:00 horas entre Tasqueña y Estadio Azteca, mientras el tren seguirá funcionando hacia Xochimilco.

Además, los fines de semana después de las 22:00 horas la línea cerrará por completo y el traslado se realizará únicamente mediante el servicio de apoyo.

Mientras duren las obras, las autoridades recomiendan a los usuarios salir con anticipación y considerar las rutas de transporte alterno, especialmente durante las horas nocturnas en las que el servicio del tren se suspenderá antes de lo habitual.