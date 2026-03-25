Arma utilizada en ataque en Preparatoria Antón Makárenko entró ilegalmente a México, confirma fiscal de Michoacán

En entrevista con Carlos Loret de Mola el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que tienen los elementos suficientes para acreditar que el joven de 15 años ataco directamente a las dos maestras en la Preparatoria Antón Makárenko y dijo que lo único que señala el atacante es que saco el arma de su domicilio; en la entrevista que se le hizo al padrastro asegura que desconoce el armamento lo cual es parte de la investigación.

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¿Cómo ocurrió el ataque en la Preparatoria Antón Makárenko?

“El padrastro pertenece a una corporación federal de seguridad, señala que de la Marina… no ha participado mucho, solo ha manifestado que está en la disposición de colaborar, pero ha sido más la mamá la que ha estado acompañando… Debe haber un papá biológico que aún no hemos contactado, y no nos han proporcionado sus datos personales”. — Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

Torres Piña confirmó que no hay registro de que el arma pertenezca a alguna autoridad de seguridad, el calibre es utilizado por policías municipales o estatales, no por fuerzas federales por lo tanto entró al país de manera ilegal y se está dando seguimiento para verificar como pudo ser adquirida; de acuerdo con su numeralia no hay registro de haber sido utilizada en algún otro acto.

“Estamos buscando su celular. Es indispensable porque 9 horas antes aviso del crimen. En los videos que hemos visto fue directamente contra las maestras. Es originario de Tijuana, el arma estaba en su domicilio”: @CarlosTorres4T fiscal de Michoacán en @WRADIOMexico https://t.co/oQZogiwxdc — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 25, 2026

¿Qué se sabe del arma y su origen?

“En las cámaras de seguimiento alrededor de la escuela, va con una bolsa, con una funda de guitarra, se presume que llevaba esta arma larga de calibre R-15 como se le conoce, y justo al momento de entrar a la institución desenfunde el arma de esta funda de guitarra y así entra a la institución, va en ataque directo”. — Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

El fiscal de Michoacán señaló que se decidió atraer la investigación a la Fiscalía General del Estado porque el atacante es menor de edad y es necesario un procedimiento con una perspectiva de atención a adolescentes con jueces y juzgados especializados en esa materia; la entrevista oficial al joven debe contar con la presencia de defensores públicos, comisiones de Derechos Humanos y de víctimas y la audiencia se solicitará en las próximas horas.

¿Qué avances hay en la investigación?

Torres Piña también comentó que están en búsqueda del celular del joven que, aunque sus familiares permitieron ingresar a su habitación la cual coincide con el video que publico nueve horas antes del ataque y en donde no encontraron nada relevante siguen sin localizarlo. Al momento del ataque no contaba con el teléfono, pero es importante para saber el móvil, objeto o quien incidió en el hecho.

Este miércoles en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Estaremos en vivo en el Senado, al filo de la butaca, con el gobierno haciendo matemáticas para ver si alcanza los votos del Plan B de la presidenta.



Hoy se define: humillación o victoria pírrica.



➡️Lo último del estudiante en… pic.twitter.com/5XkLwiXSH5 — W Radio México (@WRADIOMexico) March 25, 2026

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