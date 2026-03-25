Violencia escolar en Michoacán: SEP lamenta muerte de dos maestras

La SEP lamentó la violencia escolar registrada al interior del Colegio Antón Makarenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán.

La violencia escolar registrada al interior del Colegio Antón Makarenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde dos maestras perdieron la vida, fue lamentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

#SEPInforma🗞️ | Lamentamos los hechos ocurridos al interior del Colegio Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. pic.twitter.com/Hym4l1IJb0 — SEP México (@SEP_mx) March 25, 2026

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Condolencias y solidaridad de la SEP

A través de una tarjeta informativa, la dependencia federal expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares, amigos, así como con la comunidad estudiantil y docente afectada por este suceso.

La SEP refrendó su compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia escolar, al señalar que se fortalecerán estrategias preventivas y acciones enfocadas en la formación socioemocional de las y los estudiantes.

Llamado a fortalecer entornos seguros

Asimismo, hizo un llamado a todos los sectores involucrados en la educación —alumnado, docentes, directivos, trabajadores y padres de familia— a sumar esfuerzos para fortalecer las comunidades escolares.

La dependencia subrayó que las escuelas deben mantenerse como espacios seguros para el aprendizaje, la convivencia y la construcción de un mejor futuro para niñas, niños y jóvenes. La violencia escolar sigue siendo un tema prioritario en la agenda educativa.

ahz.