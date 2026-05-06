Por qué el nuevo acuerdo aéreo con EU no soluciona (aún) las restricciones de rutas

México y Estados Unidos acordaron una serie de medidas orientadas a la implementación del acuerdo de transporte aéreo bilateral.

¿Qué implica el nuevo pacto aéreo?

En entrevista con Carlos Loret de Mola el experto en aviación, Carlos Torres informó que es un “memorándum de entendimiento”, el primer paso para que ambos gobiernos reacomoden la relación comercial en materia aérea que se vio afectada en el gobierno anterior con las restricciones que impuso Estados Unidos que a pesar de la firma del acuerdo de ayer no han sido eliminadas porque México debe demostrar con hechos su compromiso.

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“Leía varias notas hoy por la mañana que hablaban de que ya se había arreglado. No se ha arreglado porque México tiene que cumplir con lo que ayer se comprometió. Vamos a ver si el sistema, digamos, de asignación de slots en los aeropuertos, bajo las reglas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo”. — Carlos Torres, experto en aviación

¿Qué papel tendrá el AIFA en el acuerdo bilateral?

Sobre el Mundial el experto mencionó que no se ve que vaya a estar listo, las aerolíneas debieron haber comercializado con anticipación para la creación de rutas en otras frecuencias porque trece quedaron fuera y ya no hay manera de acomodarlas.

Torres dio a conocer que es positivo que dentro del acuerdo incluyeran al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte del Sistema Metropolitano de Aeropuertos dentro del acuerdo bilateral porque ya no estará aislado y formará parte de una sola unidad; además, aunque no se menciona en el comunicado, pero se sabe extraoficialmente es benéfico el incremento de dos slots, dos horarios de aterrizaje y el despegue por hora para tener 46 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Esto debió haberse cabildeado adecuadamente desde el momento que se tomó la decisión en el 2019 de hacer el Aeropuerto Felipe Ángeles para que el acuerdo bilateral incluyera a este nuevo aeropuerto y que no estuviéramos en una violación o en un asunto, digamos, fuera del acuerdo bilateral, que eso es lo que justamente reclamó el gobierno de Estados Unidos… y pues ahora, casi cinco años después, se le pone, digamos, remedio… lo cual te llevaría también a tener mayor flujo de vuelos internacionales, no solo de Estados Unidos”. — Carlos Torres, experto en aviación

¿Qué restricciones siguen vigentes?

Recordó que en octubre de 2025 el Departamento de Transporte de Estados Unidos decidió penalizar al gobierno mexicano, particularmente a las aerolíneas mexicanas para poder incrementar nuevas rutas y frecuencias hacia los Estados Unidos dado que no se estaba cumpliendo con los términos y condiciones del acuerdo bilateral que se firmó en el 2015.

Este miércoles en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Estados Unidos amenaza a los países que son cómplices de los cárteles de narcotráfico.



➡️La presidenta Sheinbaum vuelve a descalificar las pruebas de EUA en el caso Sinaloa.



➡️Y el senador Inzunza, acusado de narco por Estados Unidos,… pic.twitter.com/Rd2AFC64Q3 — W Radio México (@WRADIOMexico) May 6, 2026

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