Aprueban frenar “Buró Laboral”: Senado garantiza derecho al trabajo en México

El Senado de la República aprobó este 24 y 25 de marzo de 2026 una reforma clave a la Ley Federal del Trabajo para prohibir el llamado “Buró Laboral”, una práctica que durante años afectó la contratación de miles de trabajadores en México.

De acuerdo con información oficial del Senado, esta medida busca garantizar que ninguna persona sea discriminada o excluida del empleo por antecedentes laborales, reforzando el derecho al trabajo digno establecido en la Constitución.

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¿Qué es el “Buró Laboral” y por qué lo prohibieron?

El “Buró Laboral” no es un sistema oficial. Se trata de bases de datos privadas donde algunas empresas registraban información sobre trabajadores, como despidos o demandas laborales, para influir en futuras contrataciones.

Estas listas, muchas veces sin verificación, podían impedir que una persona consiguiera empleo, incluso sin saber que estaba registrada.

Además, este tipo de prácticas operaban sin transparencia y en algunos casos violaban la protección de datos personales, lo que generó preocupación entre autoridades y especialistas.

Qué cambia con la reforma aprobada

Con la aprobación en el Senado, se modifican artículos de la Ley Federal del Trabajo para prohibir expresamente el uso de listas negras laborales en procesos de reclutamiento.

Esto significa que las empresas ya no podrán utilizar este tipo de información para rechazar candidatos.

El objetivo es claro: que las contrataciones se basen únicamente en habilidades, experiencia y méritos.

Un paso hacia un mercado laboral más justo

La reforma también responde a una política más amplia del Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, enfocada en fortalecer los derechos laborales y garantizar condiciones equitativas para todos.

Con esta medida, se busca terminar con prácticas discriminatorias y avanzar hacia un mercado laboral más transparente.

En México, el acceso al trabajo no puede depender de listas ocultas, sino del talento de cada persona.