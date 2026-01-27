Despido justificado 2026: estos son los motivos vigentes según la Ley Federal del Trabajo

En 2026, el despido justificado en México sigue regulado por el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece las causales bajo las cuales un patrón puede terminar la relación laboral sin responsabilidad legal o económica. Aunque no se han agregado nuevas razones en la ley, la aplicación de las causales clásicas ha cobrado relevancia en el contexto de teletrabajo, digitalización y seguridad de la información.

Legalmente, el Artículo 47 de la LFT identifica diversas causas legítimas de despido, como el engaño al empleador mediante certificaciones o referencias falsas dentro de los primeros 30 días de trabajo, actos de violencia o malos tratos contra el patrón o compañeros, y la revelación de secretos industriales o información confidencial en perjuicio del empleador.

La Ley Federal del Trabajo define cuándo un despido es legal en 2026

También son motivo de despido, según la ley, acciones u omisiones que comprometan la seguridad del establecimiento o de las personas, como negligencias graves que representen un riesgo real para la empresa. Además, la desobediencia a órdenes lícitas relacionadas con las funciones contratadas y la acumulación de más de tres faltas injustificadas en un periodo de 30 días son causales claras dentro de las fracciones del artículo.

En el entorno laboral actual, la implementación del teletrabajo bajo la NOM-037-STPS-2023 hace que el incumplimiento reiterado de obligaciones pactadas en el contrato —como protocolos de seguridad, jornadas laborales o condiciones de salud— pueda ser evaluado bajo estas mismas causales tradicionales.

Aunque los medios han referenciado “nuevos motivos”, jurídicamente no existen causales adicionales en la LFT 2026; lo que ha cambiado es cómo se interpretan y aplican las causales existentes ante escenarios modernos. Por eso, la rescisión de la relación laboral continúa sujeta a la comprobación de los hechos, evidencia documental y apego estricto al marco legal vigente.