;

Minerales críticos: México se consolida como aliado estratégico de EE. UU. frente a China

TMEC refuerza alianza estratégica de EE. UU. frente a China en minerales críticos

Minerales críticos: México se consolida como aliado estratégico de EE. UU. frente a China

Minerales críticos: México se consolida como aliado estratégico de EE. UU. frente a China / BJP7images

México se posiciona como un actor clave en la geopolítica de los minerales críticos, esos insumos esenciales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y equipos tecnológicos de alta demanda. En medio de un pulso creciente entre Estados Unidos y China, el país empieza a ser visto como un socio estratégico capaz de garantizar suministro confiable para la industria norteamericana, gracias a su integración en las cadenas de manufactura del TMEC y su potencial en minerales como cobre, litio y tierras raras.

La relevancia de México no solo radica en la riqueza de sus recursos, sino en su ubicación y acuerdos comerciales que lo conectan directamente con los mercados más exigentes del continente. Con Estados Unidos buscando diversificar sus fuentes y reducir dependencia de China, México se perfila como un destino atractivo para inversión en minería, exploración y procesamiento, lo que puede redefinir su papel en la economía global.

TE RECOMENDAMOS: Minerales críticos: el nuevo eje de la geopolítica y la transición energética hacia 2026

TMEC y la integración estratégica con EE. UU.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no solo facilita el comercio de bienes finales; también crea oportunidades para que minerales críticos se conviertan en insumos estratégicos dentro de la manufactura norteamericana. Empresas estadounidenses buscan asegurar cadenas de suministro estables y transparentes, y México ofrece no solo cercanía geográfica sino seguridad jurídica relativa y experiencia en manufactura avanzada.

Oportunidades y desafíos para México

Aunque el potencial es enorme, México enfrenta retos importantes: inversión insuficiente en tecnología de extracción y refinación, regulaciones ambientales complejas y riesgos de seguridad en zonas mineras. Superar estos obstáculos será clave para que el país no solo extraiga los minerales, sino que también pueda procesarlos y agregarles valor antes de exportarlos, consolidándose como un nodo estratégico frente a China.

PUEDE INTERESARTE: Rusia desafía sanciones: petrolero con 730 mil barriles va rumbo a Cuba en medio de tensión con EU

Geopolítica y futuro de los minerales críticos

El control de minerales críticos ya no es solo un asunto económico; es una herramienta de poder geopolítico. China domina actualmente la refinación de muchas tierras raras y ha mostrado cómo puede usar este dominio como presión política. México, con la estrategia adecuada, podría convertirse en un aliado decisivo de Estados Unidos, asegurando suministros críticos y fortaleciendo su influencia en la economía global.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad