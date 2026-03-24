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¿Cuba resistiría un ataque de Estados Unidos? Análisis militares revelan lo que realmente pasaría

Apagones masivos, escasez y tensiones con Estados Unidos: esto es lo que se sabe del contexto actual en Cuba y cómo impacta en el escenario geopolítico

¿Podría Cuba resistir una intervención militar de Estados Unidos?

¿Podría Cuba resistir una intervención militar de Estados Unidos?

Las tensiones históricas entre Cuba y Estados Unidos han reactivado una pregunta recurrente en escenarios geopolíticos: ¿podría la isla resistir una intervención militar directa?

La posibilidad de un enfrentamiento militar entre Cuba y Estados Unidos suele aparecer en momentos de tensión política, alimentando especulación sobre la capacidad de resistencia de la isla frente a una de las mayores potencias militares del mundo.

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Apagones, escasez y presión externa: el contexto actual que marca la tensión entre Cuba y Estados Unidos

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos se dan en medio de una crisis interna cada vez más visible en la isla. En días recientes, apagones masivos han dejado sin electricidad a amplias zonas del país, reflejo de un sistema energético debilitado por la falta de combustible y fallas estructurales, según reportes de medios internacionales.

A la par, la escasez de suministros básicos, desde alimentos hasta medicinas, ha intensificado el malestar social. De acuerdo con análisis recientes, esta situación responde tanto a limitaciones internas como al impacto de sanciones y restricciones externas, en un escenario que mantiene la presión sobre el gobierno cubano y eleva la atención internacional.

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¿Podría resistir Cuba? Lo que dicen los reportes frente a la percepción

Diversos análisis, como el del sitio Global Military, coinciden en que, en un enfrentamiento convencional directo, Estados Unidos tendría una clara superioridad militar en términos de tecnología, logística y capacidad de despliegue.

No obstante, también señalan que una ocupación o control prolongado del territorio cubano sería un escenario más complejo. La doctrina defensiva de la isla, sumada a su geografía y a una posible resistencia prolongada, podría elevar significativamente los costos de una intervención.

De acuerdo con reportes de seguridad internacional, no hay evidencia actual de planes activos de invasión, y la mayoría de los escenarios analizados se mantienen en el terreno teórico o académico. Además, factores políticos, diplomáticos y regionales actúan como elementos disuasivos clave.

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El origen del debate: de la Guerra Fría a los escenarios actuales

El punto de partida para entender este escenario se remonta a la Crisis de los Misiles en Cuba, cuando la isla se convirtió en un foco central de tensión global entre Washington y Moscú.

Desde entonces, la estrategia defensiva cubana ha evolucionado bajo el concepto de “guerra de todo el pueblo”, un modelo que, de acuerdo con análisis militares y reportes académicos, busca compensar la desventaja tecnológica frente a potencias como Estados Unidos mediante la movilización masiva y la defensa territorial.

Según informes de defensa y centros de estudios estratégicos, Cuba mantiene fuerzas armadas con experiencia, pero limitadas en recursos, equipamiento moderno y capacidad aérea o naval frente al poderío estadounidense.

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