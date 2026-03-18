Cuba se declara en “resistencia inexpugnable” ante amenaza de Trump de “tomar la isla”

Por qué Estados Unidos y Cuba vuelven a chocar en medio de apagones, crisis y presión económica

El nuevo choque entre Cuba y Estados Unidos se explica por la combinación de una crisis interna sin precedentes recientes y una política de presión externa sostenida. La isla enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos y combustibles, así como un deterioro acelerado en su infraestructura energética, factores que han profundizado el malestar social. En este contexto, el gobierno de Miguel Díaz-Canel atribuye gran parte de la situación a las sanciones económicas de Washington, señalando que el embargo limita el acceso a financiamiento, insumos y mercados internacionales.

Del otro lado, la administración de Donald Trump ha endurecido el discurso y la presión política, planteando incluso la posibilidad de intervenir en el rumbo del país. Esta postura se apoya en la narrativa de que Cuba atraviesa un colapso estructural que exige cambios, mientras que La Habana lo interpreta como un intento de asfixia económica y desestabilización. El resultado es un punto de tensión donde la crisis energética y social interna se cruza directamente con una escalada política externa.

En este contexto, el gobierno de Díaz-Canel ha optado por reforzar una narrativa de resistencia nacional. La situación económica no solo ha generado malestar social, sino que también ha colocado al régimen en una posición defensiva frente a cualquier señal de intervención o escalada por parte de Washington, en un momento donde el equilibrio político interno se percibe más frágil que en años anteriores.

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“Resistencia inexpugnable”: la respuesta de Díaz-Canel ante la amenaza

El presidente cubano lanzó un mensaje contundente al asegurar que cualquier intento de agresión externa se topará con una “resistencia inexpugnable”. La declaración no solo responde al contexto interno de crisis, sino que se posiciona como una advertencia directa frente a las recientes declaraciones provenientes de Estados Unidos. Con ello, el gobierno busca proyectar fortaleza y cohesión en un momento donde la presión social y económica es cada vez más evidente.

El discurso retoma elementos históricos del relato revolucionario, apelando a la soberanía nacional y a la defensa del país frente a amenazas externas. Sin embargo, también refleja la necesidad de contener el desgaste interno, enviando un mensaje tanto hacia la población como hacia el exterior: Cuba no está dispuesta a ceder, incluso bajo condiciones adversas que han puesto a prueba la estabilidad del sistema.

#EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.



Pretenden y anuncian planes… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

Trump y la amenaza de “tomar Cuba”: el detonante de la nueva escalada

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcaron un punto de inflexión en la relación bilateral. Al afirmar que sería un “honor” tomar Cuba y sugerir que su país podría actuar con libertad sobre la isla, el mandatario estadounidense elevó el tono de una disputa que ya venía marcada por tensiones económicas y políticas.

Estas afirmaciones han sido interpretadas por el gobierno cubano como una amenaza directa de intervención o de un intento de cambio de régimen. Más allá del discurso, el trasfondo apunta a una estrategia de presión que coincide con el debilitamiento económico de la isla, lo que intensifica la percepción de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, endurece la postura de La Habana frente a cualquier señal proveniente de Washington.

Un choque de narrativas: soberanía contra presión internacional

El enfrentamiento actual entre Cuba y Estados Unidos no se limita a declaraciones aisladas, sino que refleja un choque de visiones profundamente opuestas. Mientras Washington insiste en señalar la crisis del sistema cubano como evidencia de su fracaso, La Habana sostiene que gran parte de sus problemas derivan de las sanciones y del embargo impuesto por su vecino del norte.

Este cruce de narrativas alimenta una escalada que recuerda dinámicas de confrontación geopolítica, donde cada mensaje refuerza la posición del otro. En este escenario, la promesa de resistencia de Díaz-Canel y las declaraciones de Trump no solo tensan la relación bilateral, sino que colocan a la región en un punto de atención internacional, con un conflicto que, aunque aún en el terreno discursivo, muestra señales claras de endurecimiento en el presente inmediato.

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